Caen. Du soleil ce week-end en Normandie ?

Va-t-on pouvoir profiter des terrasses des bars ce week-end ? Coté météo et températures, le week-end s'annonce radieux en Normandie. Du vendredi 22 juin au dimanche 24 juin 2018, les températures seront estivales en Normandie.

Vendredi 22 juin 2018

Le soleil sera présent dès le vendredi après-midi en Normandie. Dans la Manche, il fera 16 degrés à Cherbourg et 19 degrés à Avranches tandis que dans l'Eure, il fera jusqu'à 21 degrés à Vernon. Le soleil sera là toute la journée.

La météo du vendredi 22 juin 2018 après-midi - Météo France

Samedi 23 juin 2018

Le vendredi est de bon augure pour la suite du week-end qui continuera sous les mêmes auspices. Il fera beau et chaud, avec par exemple 22 degrés à Évreux (Eure), 20 degrés à Caen (Calvados) et 22 degrés à Argentan (Orne).

La météo du samedi 23 juin 2018 après-midi - Météo France

Dimanche 24 juin 2018

Du soleil, du soleil et encore du soleil ! Le week-end sera définitivement ensoleillé en Normandie et les températures se situeront autour de la vingtaine de degrés tout le week-end. Nous aurons notamment 19 degrés à Saint-Lô (Manche), 19 degrés au Havre et 21 degrés à Lisieux (Calvados). Cependant, un peu de nuages pointeront le bout de leur nez dans l'Eure.

La météo du dimanche 24 juin 2018 après-midi - Météo France