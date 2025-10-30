USO Mondeville. Les maillots Octobre rose vendus aux enchères pour le centre François Baclesse

Alerte derby électrique à la halle Bérégovoy ! Le public mondevillais est prêt à s'embraser pour la première réception de l'année d'une autre équipe normande. Avant Rouen en mars, c'est Le Havre qui se déplace dans le Calvados pour cette rencontre de Ligue 2 féminine de basket, samedi 1er novembre. Coup d'envoi de la rencontre à 20h entre les Lionnes, 7es du classement, et les Havraises, lanternes rouges.

Un geste pour la lutte contre le cancer du sein

A noter que cette rencontre sera l'occasion de vendre aux enchères les maillots roses portés par les Mondevillaises durant le mois d'octobre. Des maillots qui auront notamment permis de faire tomber Chartres, 2e de la première division, en Coupe de France. L'ensemble des fonds collectés seront reversés au centre François Baclesse "afin de soutenir la recherche", précise le club.

Pratique. Ouverture des portes à 18h30. Tarifs à partir de 6€, gratuit pour les moins de 6 ans.