Caen. Des fossiles et ossements de dinosaures découverts par la douane

Le trafic de biens culturels et paléontologiques existe et les montants sont très élevés. D'ailleurs, les services douaniers de Caen ont fait la découverte d'une collection d'ossements de dinosaures. C'était le 6 août 2025, les agents ont procédé au contrôle documentaire puis physique d'une déclaration d'importation d'objets de collection en provenance des Etats-Unis, d'une valeur de 112 570€.

Un trafic de biens culturels aux montants colossaux

Les analyses menées par un expert local ainsi qu'un spécialiste du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ont bel et bien confirmé qu'il s'agissait notamment d'ossements authentiques de tricératops, comprenant par exemple une partie de corne et de collerette. La douane explique que "ces biens archéologiques sont soumis à des justificatifs d'importation, de détention et de circulation que l'importateur n'a pas pu produire".

La sanction ne s'est pas fait attendre, les ossements de dinosaures ont été saisis et les agents de la douane ont notifié une infraction de saisie de "marchandises prohibées" à l'importateur.

