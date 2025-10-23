En ce moment Jeune et con SAEZ
Le Havre. Un livre pour faire aimer la lecture aux enfants et découvrir la cité Océane

Culture. Une jeune auteur havraise, Anabé, sort son premier ouvrage jeunesse "Les Havrentures de Petit Goéland". Un livre qui met en lumière les lieux emblématiques du Havre et qui tente d'inciter nos enfants à lire.

Publié le 23/10/2025 à 11h09 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Un livre pour faire aimer la lecture aux enfants et découvrir la cité Océane
Anabé sort un livre jeunesse "Les Havrentures de Petit Goéland" pour inciter les enfants à lire et découvrir Le Havre. - Gilles Anthoine

L'idée lui est venue après plusieurs sorties scolaires réalisées avec ses enfants. "Certains enfants n'ont pas accès à la culture et quelques fois ils ne connaissent pas les lieux emblématiques de la ville. Et en faisant des activités, je me suis aperçue que certains avaient des difficultés avec la lecture." La jeune auteure havraise, Anabé, s'est donc lancée dans la réalisation d'un ouvrage jeunesse Les Havrentures de Petit Goéland. Entre textes et illustrations (signées Diandra H.), le personnage du petit goéland, invité par Anabé, incite l'enfant à la curiosité. "J'ai pensé une histoire pour découvrir les sites emblématiques du Havre. J'ai essayé de coller à la réalité pour bien reconnaître les lieux."

Des ateliers lecture

Petit Goéland fait découvrir Le Havre aux enfants.Petit Goéland fait découvrir Le Havre aux enfants. - Gilles Anthoine

Les Havrentures de Petit Goéland ne sont qu'une première étape. Anabé compte réaliser une série de six ouvrages pour suivre les aventures de Petit Goéland. C'est tout un travail pédagogique qu'elle a en tête. Avec le support de son livre, l'auteure propose des ateliers de lecture dans les écoles. Ce sera le cas à la rentrée (après les vacances de la Toussaint) à l'école élémentaire Maurice Bouchor. "Je propose une lecture gratuite et des animations. Je m'adapte à l'âge des enfants. Quand ce sont des maternelles, je m'attarde sur les illustrations. Pour les plus grands, je leur propose de l'oralité, de faire des rimes ou des jeux de mots."

Le livre Les Havrentures de Petit Goéland est déjà disponible sur Amazon. L'ouvrage devrait se retrouver dans les principales librairies du Havre courant du mois de novembre.

Galerie photos
Petit Goéland fait découvrir Le Havre aux enfants. - Gilles Anthoine

