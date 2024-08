Normandie. Maternelle, CP, 6e… Quatre idées de livres pour dédramatiser la rentrée

Le grand jour est bientôt arrivé. Lundi 2 septembre, la majorité des enfants retrouveront leurs enseignants pour une nouvelle année scolaire. A cette occasion, Tendance Ouest a sollicité la librairie jeunesse Les 400 Coups, située rue Edouard Herriot, au Havre.

Pour l'entrée en maternelle

1, 2, 3… à l'école ! de Marianne Dubuc, aux éditions Casterman, 15,95€.

"1, 2, 3… à l'école" est un grand livre illustré.

"On suit un enfant qui décide d'aller découvrir les écoles de ses copains les animaux : il débute par les souris, puis les lapins, etc. On aime ce livre, car il dégage une image positive de l'école, ce qui n'est pas toujours le cas pour les albums sur l'entrée en petite section. C'est un grand format avec de très belles illustrations et beaucoup de détails, que l'enfant peut consulter seul à la manière d'un 'cherche et trouve'. On aime beaucoup !"

Pour l'entrée en CP

Bulle et Bob à l'école, de Natalie Tual avec Gilles Belouin et Ilya Green, aux éditions Didier Jeunesse, 18,90€.

"Bulle et Bob à l'école" est un livre musical.

"C'est une série de livres audio où l'on suit une petite fille, Bulle, qui entre au CP, et son grand frère, Bob, qui est déjà à l'école élémentaire. C'est une histoire entrecoupée de chansons qui sont vraiment très agréables, là où certains livres musicaux peuvent parfois faire un peu mal aux oreilles de certains parents ! On évoque le stress des jours qui précèdent la rentrée, le grand frère qui rassure, l'enthousiasme d'avoir son propre cartable, son joli matériel… C'est très plaisant, on conseille toute la série !"

"Bulle et Bob à l'école" Impossible de lire le son.

Pour l'entrée en 6e

J'entre en sixième, d'Odile Amblard, Tehem et Dab's, aux éditions Bayard Jeunesse, 11,90€.

"J'entre en sixième", l'indispensable pour les futurs collégiens.

"C'est un livre pour les enfants qui se demandent à quoi ressemble le collège… On y retrouve les différents professeurs (prof principal, CPE…), un glossaire avec le vocabulaire des années collège, le programme, des petits quiz pour tester ses connaissances, des astuces, des tests… C'est ludique, cela permet de visualiser ce qui va se passer dans l'année, en s'amusant."

"J'entre en sixième" Impossible de lire le son.

Pour les plus grands

Les mésanges, trilogie d'Audrey Bischoff aux éditions du Rouergue, 11,80€ le tome I.

La trilogie "Les mésanges" se dévore !

"On suit trois jeunes filles de la 4e à la seconde : Abi l'introvertie, qui se cache dans son sweat à capuche, Lila, très extravagante, qui parle trop fort, et Jade, la fille parfaite, bien habillée, un peu peste. Chaque livre évoque un rapport à l'adolescence et au corps, c'est percutant, très drôle. On a dévoré les trois tomes en trois jours ! Je conseille le premier tome à partir de 12 ans."