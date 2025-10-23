Seine-Maritime. Course-poursuite, il tente de fuir vers un camp de gens du voyage

Jeudi 23 octobre vers 2h40, la police patrouille rue de Tourville à Cléon, près de Rouen. Les agents repèrent une voiture qui franchit une ligne blanche. Ils tentent de contrôler le conducteur mais celui-ci ne s'arrête pas. Une course-poursuite s'engage. L'homme conduit à vive allure, à plus de 50km/h en pleine ville.

Le conducteur prend la direction d'un camp de gens du voyage à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Il entre dans le camp et en ressort avant de percuter un terre-plein. Le conducteur abonne sa voiture et prend la fuite en courant.

Un policier blessé

L'homme est rapidement arrêté mais se rebelle. Il porte des coups aux policiers qui sont obligés d'utiliser un taser pour le maîtriser. Un policier a été blessé à la main et au genou. L'homme de 47 ans, originaire de Tourville-la-Rivière, profère des menaces de mort au moment d'être embarqué. Il était en état d'ébriété. Il a été placé en garde à vue.