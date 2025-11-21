En ce moment LA TRIBU DE DANA MANAU
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Dieppe. Course-poursuite entre la police et un scooter, le jeune de 18 ans finit par chuter

Sécurité. Alors que la police voulait contrôler un scooter dont le feu arrière ne fonctionnait pas, le jeune pilote a tenté de fuir les forces de l'ordre, jeudi 20 novembre à Dieppe. Après une longue course-poursuite, le fuyard a fini par chuter. Il a été placé en garde à vue.

Publié le 21/11/2025 à 12h32 - Par Gilles Anthoine
Dieppe. Course-poursuite entre la police et un scooter, le jeune de 18 ans finit par chuter
Une course-poursuite entre la police et un scooter dans les rues de Dieppe. Le jeune pilote de 19 ans a fini par faire une chute. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Une course-poursuite entre la police et un scooter.

Les faits se sont déroulés jeudi 20 novembre vers 23h. La police était en patrouille à Dieppe. Quai de la Somme, les agents repèrent un scooter dont le feu arrière ne fonctionne pas. Ils tentent de le contrôler mais le pilote n'obtempère pas. Une course-poursuite s'engage. Le fuyard prend tous les risques en empruntant un sens interdit, faisant des zigzags et grillant des stops.

Il tente de percuter les policiers

Dans le secteur du Pollet à Neuville-les-Dieppe, le scooter se retrouve coincé dans une impasse. Le pilote essaye de percuter les policiers qui avaient mis pied à terre et finit par chuter. L'individu a ensuite tenté de prendre la fuite à pied mais a été rattrapé au bout d'un kilomètre.

Il s'agit d'un jeune de 18 ans. Son scooter n'était pas assuré. Il a été placé en garde à vue et son deux-roues a fini à la fourrière.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Dieppe. Course-poursuite entre la police et un scooter, le jeune de 18 ans finit par chuter
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple