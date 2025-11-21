Dieppe. Course-poursuite entre la police et un scooter, le jeune de 18 ans finit par chuter

Une course-poursuite entre la police et un scooter.

Les faits se sont déroulés jeudi 20 novembre vers 23h. La police était en patrouille à Dieppe. Quai de la Somme, les agents repèrent un scooter dont le feu arrière ne fonctionne pas. Ils tentent de le contrôler mais le pilote n'obtempère pas. Une course-poursuite s'engage. Le fuyard prend tous les risques en empruntant un sens interdit, faisant des zigzags et grillant des stops.

Il tente de percuter les policiers

Dans le secteur du Pollet à Neuville-les-Dieppe, le scooter se retrouve coincé dans une impasse. Le pilote essaye de percuter les policiers qui avaient mis pied à terre et finit par chuter. L'individu a ensuite tenté de prendre la fuite à pied mais a été rattrapé au bout d'un kilomètre.

Il s'agit d'un jeune de 18 ans. Son scooter n'était pas assuré. Il a été placé en garde à vue et son deux-roues a fini à la fourrière.