Elbeuf : un policier accroché par une voiture et traîné sur plusieurs mètres

Vers midi, mardi 13 août, une patrouille de Police secours remarque deux jeunes hommes tenant dans leur main un sac à main féminin, dans la rue de Tourville, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. A la vue des forces de l'ordre, les deux individus prennent la poudre d'escampette en direction du quartier des Feugrais, en passant à travers des buissons. Ils montent ensuite dans une Alpha Roméo où les attend un troisième homme.

Les policiers placent leur véhicule à côté, pour les bloquer, mais le conducteur enchaîne frénétiquement les marches arrière et avant pour tenter de se dégager. Les forces de l'ordre essayent, en vain, de les contrôler. Soudain, alors qu'un des policiers tente d'attraper le conducteur, c'est ce dernier qui se saisit de son bras au moment où il réussit à dégager sa voiture. Le policier est traîné sur quelques mètres. Les forces de l'ordre font alors usage de gaz lacrymogène. L'Alpha Roméo prend la fuite.

Les trois hommes retrouvés

Elle est retrouvée un peu plus loin, rue des Capucines, les portières ouvertes et vide de ses occupants. Le sac à main est retrouvé à l'intérieur. Les trois hommes ont finalement été retrouvés grâce à l'aide d'autres équipages de police, appelés en renfort. L'un d'eux a été découvert emmêlé dans du fil barbelé, dans lequel il semble s'être piégé lui-même en franchissant une clôture. Un autre a été retrouvé non loin, toussant et pleurant, à cause des gaz. Enfin, le troisième a été interpellé un peu plus tard, torse nu, dans une rue proche, située à Cléon.

Agés de 32 à 35 ans, domiciliés dans l'agglomération rouennaise, les trois hommes ont été déferrés ce mercredi 14 août. Ils ont été présentés à un juge du tribunal correctionnel de Rouen. Le policier traîné par la voiture souffre de quelques égratignures au bras.