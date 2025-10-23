Seine-Maritime. Il frappe sa mère au visage, il est arrêté une hache à la main

Mercredi 22 octobre vers 20h, une femme de 80 ans appelle police secours. Elle vient de se faire frapper par son fils de 59 ans, rue Jean Jaurès à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Sur place, les policiers constatent que la victime est blessée au visage. Son fils n'est plus sur les lieux, il a quitté l'appartement. L'octogénaire a été hospitalisée à l'hôpital des Feugrais.

Plus de 3 grammes dans le sang

L'agresseur réapparaît quelque temps plus tard. Il est interpellé devant le domicile de sa mère avec une hache dans la main. L'individu est très fortement alcoolisé, plus de trois grammes d'alcool par litre de sang. Il a été placé en garde à vue pour violence volontaire par ascendant et port d'arme prohibé.