En ce moment MA SOEUR CLARA LUCIANI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Seine-Maritime. Il frappe sa mère au visage, il est arrêté une hache à la main

Sécurité. Un homme a frappé sa mère de 80 ans au visage, mercredi 22 octobre à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Il a été arrêté alors qu'il tenait une hache à la main. L'homme était très fortement alcoolisé.

Publié le 23/10/2025 à 14h13 - Par Gilles Anthoine
Seine-Maritime. Il frappe sa mère au visage, il est arrêté une hache à la main
Un homme frappe sa mère au visage. Il est retrouvé fortement alcoolisé et avec une hache dans les mains. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Mercredi 22 octobre vers 20h, une femme de 80 ans appelle police secours. Elle vient de se faire frapper par son fils de 59 ans, rue Jean Jaurès à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Sur place, les policiers constatent que la victime est blessée au visage. Son fils n'est plus sur les lieux, il a quitté l'appartement. L'octogénaire a été hospitalisée à l'hôpital des Feugrais.

Plus de 3 grammes dans le sang

L'agresseur réapparaît quelque temps plus tard. Il est interpellé devant le domicile de sa mère avec une hache dans la main. L'individu est très fortement alcoolisé, plus de trois grammes d'alcool par litre de sang. Il a été placé en garde à vue pour violence volontaire par ascendant et port d'arme prohibé.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Seine-Maritime. Il frappe sa mère au visage, il est arrêté une hache à la main
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple