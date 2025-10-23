Tempête Benjamin. Risque de chavirement, voie d'eau… quatre marins hélitreuillés dans des conditions périlleuses au large de Ouistreham

Les rafales de vent apportées par la tempête Benjamin auront été d'une grande intensité, et se sont fait ressentir sur la terre comme en mer. Hier soir, mercredi 22 octobre, le Perle d'Albâtre, navire de pêche dieppois, a émis une demande d'assistance pour une panne moteur au large de Ouistreham, dans le Calvados. Quatre marins étaient à bord.

Voie d'eau et risque de chavirement

L'Avenir, autre navire du même armateur, a essayé de lui porter assistance et de le remorquer. Cependant, les conditions météorologiques sont compliquées, et les deux bateaux se heurtent, de quoi causer une voie d'eau pour celui qui se trouvait déjà en difficulté.

La vedette de la station SNSM de Ouistreham est engagée, tandis que "le navire de commerce M/V Olga est dérouté par le CROSS pour abriter le Perle d'Albâtre des conditions de mer", explique la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Le remorquage débute vers 1h du matin, et le navire de commerce peut s'en aller.

Un navire de la Brittany Ferries dérouté

Mais la tempête redouble d'intensité le lendemain matin, jeudi 23 octobre. "Les mouvements de plateforme causés par l'état de mer font craindre un chavirement du bateau", poursuivent les services de l'Etat. Si un hélitreuillage est envisagé, celui-ci s'avère pour le moment impossible.

Le navire à passagers Mont Saint-Michel de la Brittany Ferries est dérouté afin de protéger à nouveau le Perle d'Albâtre. Il permet de rendre l'évacuation possible, et les quatre membres de l'équipage peuvent rejoindre l'hélicoptère H160 de la Marine nationale. En parallèle, la SNSM poursuit le remorquage, pour rejoindre le port de Ouistreham à la mi-journée.