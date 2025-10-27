Transat Café L'Or. Une voie d'eau à bord de leur Class 40, les frères Courbon contraints de (re)faire escale

C'est un début de course au ralenti pour Renaud et Gilles Courbon, sur la Transat Café L'Or. Quelques heures après le départ du Havre, dimanche 26 octobre, l'avocat du Havre et son frère ont été contraints de faire escale à Ouistreham, dans le Calvados, pour renforcer le lashing de trinquette, un élément permettant d'accrocher une voile triangulaire à l'avant de leur bateau.

Un objet flottant non identifié…

Mais les deux marins n'étaient pas au bout de leur peine : ce lundi 27 octobre, à la mi-journée, ils annoncent se dérouter vers Cherbourg-en-Cotentin pour une nouvelle escale technique. Leur navire, le Class 40 RDT Logistic - Forvis Mazars, est en effet victime d'une voie d'eau, liée à une fissure dans la coque. "On prend l'eau, ce n'est pas méchant, mais on ne peut pas continuer à naviguer. On a dû prendre un ofni (objet flottant non identifié, N.D.L.R.) cette nuit, j'ai entendu un bruit sourd", commente Renaud Courbon sur ses réseaux sociaux.

Le duo havrais va donc faire escale à nouveau, en espérant pouvoir repartir direction la Martinique.

A midi, ce lundi, c'est un autre équipage du Havre, Cédric Chateau et Guillaume Pirouelle, qui était en tête dans cette catégorie des Class 40, les plus petits bateaux de la Transat Café L'Or.