En ce moment Soleil Bleu LUIZA & BLEU SOLEIL
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Transat Café L'Or. Une voie d'eau à bord de leur Class 40, les frères Courbon contraints de (re)faire escale

Sport. Après un premier stop à Ouistreham, les Havrais Gilles et Renaud Courbon, victimes d'une voie d'eau, font escale à Cherbourg, lundi 27 octobre, sur la route de la Transat Café L'Or. Un début de course agité pour les deux frères, qui évoluent en catégorie Class 40.

Publié le 27/10/2025 à 14h16 - Par Célia Caradec
Transat Café L'Or. Une voie d'eau à bord de leur Class 40, les frères Courbon contraints de (re)faire escale
Renaud et Gilles Courbon, à peine repartis, vont devoir à nouveau faire escale. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est un début de course au ralenti pour Renaud et Gilles Courbon, sur la Transat Café L'Or. Quelques heures après le départ du Havre, dimanche 26 octobre, l'avocat du Havre et son frère ont été contraints de faire escale à Ouistreham, dans le Calvados, pour renforcer le lashing de trinquette, un élément permettant d'accrocher une voile triangulaire à l'avant de leur bateau.

Un objet flottant non identifié…

Mais les deux marins n'étaient pas au bout de leur peine : ce lundi 27 octobre, à la mi-journée, ils annoncent se dérouter vers Cherbourg-en-Cotentin pour une nouvelle escale technique. Leur navire, le Class 40 RDT Logistic - Forvis Mazars, est en effet victime d'une voie d'eau, liée à une fissure dans la coque. "On prend l'eau, ce n'est pas méchant, mais on ne peut pas continuer à naviguer. On a dû prendre un ofni (objet flottant non identifié, N.D.L.R.) cette nuit, j'ai entendu un bruit sourd", commente Renaud Courbon sur ses réseaux sociaux.

Le duo havrais va donc faire escale à nouveau, en espérant pouvoir repartir direction la Martinique.

A midi, ce lundi, c'est un autre équipage du Havre, Cédric Chateau et Guillaume Pirouelle, qui était en tête dans cette catégorie des Class 40, les plus petits bateaux de la Transat Café L'Or.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Transat Café L'Or. Une voie d'eau à bord de leur Class 40, les frères Courbon contraints de (re)faire escale
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple