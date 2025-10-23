En ce moment Un homme debout Claudio CAPEO
Pont de Normandie. Une réouverture temporaire de la circulation de 17h à 19h ce jeudi

Mobilité. Le pont de Normandie est rouvert de 17h à 19h, jeudi 23 octobre, pour limiter les ralentissements au pont de Tancarville. Il restera ensuite fermé jusqu'au petit matin, en raison de la tempête Benjamin.

Publié le 23/10/2025 à 17h26 - Par Célia Caradec
Le pont de Normandie va rouvrir temporairement de 17h à 19h, avec une limitation de la circulation à 50km/h. - Célia Caradec

La fermeture du pont de Normandie est prolongée jusqu'au vendredi 24 octobre, à 6h du matin, indique la préfecture de la Seine-Maritime, ce jeudi. La circulation demeure interdite à tout véhicule, en raison des vents forts qui s'abattent sur le secteur, en lien avec la tempête Benjamin.

Une déviation est mise en place pour reporter la circulation vers le pont de Tancarville.

Rouvert à l'heure de pointe

Cependant, une réouverture temporaire du pont de Normandie est mise en place, uniquement pour les véhicules légers (voitures), ce jeudi 23 octobre, de 17h à 19h. Il s'agit de limiter les ralentissements au niveau du pont de Tancarville, à cette heure de pointe. Attention, la circulation sur le pont s'effectue sur une seule voie, et elle est limitée à 50km/h.

Les deux-roues et piétons ont toujours interdiction de circuler sur les deux ponts, au moins jusqu'à vendredi, 6h.

