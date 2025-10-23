Pont de Normandie. Une réouverture temporaire de la circulation de 17h à 19h ce jeudi

La fermeture du pont de Normandie est prolongée jusqu'au vendredi 24 octobre, à 6h du matin, indique la préfecture de la Seine-Maritime, ce jeudi. La circulation demeure interdite à tout véhicule, en raison des vents forts qui s'abattent sur le secteur, en lien avec la tempête Benjamin.

Une déviation est mise en place pour reporter la circulation vers le pont de Tancarville.

Rouvert à l'heure de pointe

Cependant, une réouverture temporaire du pont de Normandie est mise en place, uniquement pour les véhicules légers (voitures), ce jeudi 23 octobre, de 17h à 19h. Il s'agit de limiter les ralentissements au niveau du pont de Tancarville, à cette heure de pointe. Attention, la circulation sur le pont s'effectue sur une seule voie, et elle est limitée à 50km/h.

Les deux-roues et piétons ont toujours interdiction de circuler sur les deux ponts, au moins jusqu'à vendredi, 6h.