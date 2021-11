Saint-Lô. Météo en Normandie : alerte jaune pour un risque de neige et des phénomènes de verglas 

Les départements normands, Manche, Calvados, Eure et Seine-Maritime ont été placés en vigilance jaune pour des phénomènes de verglas et risque de neige entre ce jeudi 29 décembre et la matinée de vendredi 30 décembre 2016.

?Vigilance jaune #neige verglas cette nuit & demain. PRUDENCE sur les routes de la #Manche.Adaptez votre vitesse ? aux distances de sécurité pic.twitter.com/Fzk0IzQEpR — Préfecture 50 (@Prefecture50) 29 décembre 2016

Le ciel est partout dégagé ce jeudi soir, le temps va se refroidir de nouveau sous la voûte étoilée. L'atmosphère deviendra un peu plus humide en seconde partie de nuit.

?Vigilance jaune #neige verglas cette nuit & demain. PRUDENCE sur les routes du #Calvados. Adaptez votre vitesse

? aux distances de sécurité pic.twitter.com/sgdCqKFwxL — Préfet du Calvados (@Prefet14) 29 décembre 2016

Attention donc aux dépôts de givre pouvant rendre les chaussées glissantes en fin de nuit.

@VigiMeteoFrance JAUNE @prefet76 : Prudence sur les routes de Seine-Maritime : Adaptez votre conduite aux conditions météorologiques pic.twitter.com/6uhdFMFfJv — PréfèteSeineMaritime (@prefet76) 29 décembre 2016

De -2 à -5°

Les températures minimales descendent souvent au-dessous de zéro, atteignant -2 à -5 degrés dans les terres, le long des rivières notamment.

Cette vigilance est active jusqu'à vendredi 30 décembre 2016 16h00.

