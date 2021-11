Evreux. Neige et verglas : Eure et Seine-Maritime en vigilance Orange

Météo France a placé les départements de Seine-Maritime et de l'Eure, ainsi que 5 autres départements, l'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais et la Somme en vigilance Orange avec une entrée en vigueur dimanche 01 janvier 2017 à 00H00 et une fin prévue à 22H00 ce même jour.

Le Calvados, la Manche et l'Orne en jaune

Les départements de l'ex-Basse-Normandie restent en vigilance jaune.

