Saint-Lô. Encore un risque de neige et des phénomènes glissants dans la Manche

Météo France laisse en vigilance Jaune le département de la Manche pour la nuit du vendredi 1er au samedi 2 décembre. De nouvelles averses de grêles et ou de neige pourraient encore se produire en fin d'après midi et soirée sur les secteurs de Saint-Hilaire-du-Harcouët, Mortain, Avranches et le Saint-Lois.

Le vent de nord-nord-est faiblit au fil des heures. Il devient faible à modérer dans les terres, modéré à assez fort en bord de mer.

Risques de chaussées glissantes au petit matin

Les températures minimales s'abaissent entre 0 et 3 degrés dans les terres et de faibles gelés au sol sont possibles. Les chaussées restées humides peuvent devenir glissantes en fin de nuit. Il conviendra de rester prudent sur les routes, en particulier sur le réseau secondaire.