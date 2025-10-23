Caen. Un nouveau squat ouvre, la police intervient pour déloger les occupants

Il y a une semaine, le squat de l'ancienne Chiffo était évacué à Caen. Ce jeudi 23 octobre, l'association Assemblée générale de luttes contre toutes les expulsions annonçait l'officialisation d'un nouveau squat situé rue Capitaine Boualam, à côté de la rue Caponière. Le logement était occupé depuis lundi 20 octobre par deux familles géorgiennes, un couple ivoirien, et des célibataires originaires d'Afrique.

En fin d'après-midi, l'association affirme qu'une quinzaine de policiers se sont rendus sur place pour expulser les occupants, et pour procéder par la suite à des contrôles d'identité. D'après l'association, un militant aurait été placé en garde à vue.