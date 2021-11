Caen. Caen : expulsion dans un squat à Venoix

Ce vendredi 31 août 2018, les 41 occupants d'un squat dans le quartier de Venoix, à Caen (Calvados) ont été évacués par les forces de l'ordre. Ils occupaient illégalement, depuis plus d'un an, l'ancien hôtel "Cyclades" situé au 17 rue du Maréchal-Galliéni. Un bâtiment racheté par la Ville de Caen en 2016, voué à la destruction pour y construire une nouvelle Maison des jeunes et de la culture.

Des familles relogées temporairement

L'opération de délogement a débuté peu avant 9 heures. La rue du Maréchal-Galliéni a été fermée à la circulation, automobile et piétonne, au niveau de la MJC de Venoix, tout au long de la matinée.

Toute la matinée aux abords du squat, les passants ont été priés de faire demi-tour. - Simon Abraham

Le jeudi 6 juillet 2017, le Tribunal d'instance de Caen avait autorisé l'expulsion des occupants du bâtiment, leur accordant néanmoins un délai de douze mois pour quitter les lieux d'eux-mêmes. "Le délai était expiré. La proximité immédiate de ce squat avec une école primaire était devenue problématique, rendant encore plus nécessaire de fermer les lieux avant la rentrée scolaire", explique la préfecture.

La dizaine de familles présentes sur le site ce matin a été prise en charge à l'hôtel de façon temporaire. Des dispositifs d'hébergement leur ont été proposés. Un demandeur d'asile a directement intégré un Centre d'accueil et d'examen des situations.