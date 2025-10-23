Saint-Lô. Quand la passion réunit deux saint-lois : Lyrix Lost Hours en concert au Milton

Tout est parti d’un coup de cœur. Laurent Huot découvre l’univers de Lyrix Lost Hours avec des mélodies soignées, une énergie sincère. Très vite, l’idée de lui offrir une scène à Saint-Lô s’impose.

« Quand j’ai entendu sa musique, j’ai tout de suite voulu qu’il puisse la partager ici, à Saint-Lô. C’est une ville où il y a un vrai public curieux et fidèle », confie Laurent Huot.

Pour Lyrix Lost Hours, ce concert représente une opportunité de rencontrer à nouveau le public normand. « Je veux que chaque chanson soit une expérience, une conversation entre moi et ceux qui écoutent », explique-t-il. Il séduit par ses mélodies lumineuses et ses paroles empreintes de sincérité. Portée par la voix douce et vibrante de Mehdi Messehik, cette pop moderne dégage une chaleur réconfortante. Sur scène accompagné de deux musiciens, il proposera une expérience immersive, mêlant puissance vocale, énergie et émotion brute.

L'artiste s'était fait remarqué dans les rues de saint-lô lors du tournage de son clip ci-dessous.

Son passage au Milton s’annonce comme un moment suspendu inédit à la croisée des styles et des générations, porté par une envie commune : faire vivre la musique différemment. En espérant que Les Echappées Sonores soient le début d'une véritable grande boucle en Normandie pour mettre en avant les artistes normands.

Le rendez-vous est donné le jeudi 6 novembre à 20h30 à la discothèque Le Milton à Saint-Lô en partenariat avec Tendance Ouest. L’entrée est gratuite.