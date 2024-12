Insolite. Clip tourné dans un lit à Saint-Lô, quel résultat ?

Ça y est, le chanteur saint-lois, LyriX Lost Hours a publié son clip vidéo Alone on my bed, vendredi 29 novembre. Le chanteur dans le style brit-pop a la particularité d'avoir fait le tournage à Saint-Lô, dans les rues de la ville, et dans un lit. Le tournage avait eu lieu le dimanche 27 octobre dernier.

On reconnaît bien les bords de la Vire, les remparts ou encore la rue Torteron… Ce clip donne à voir la ville de Saint-Lô sous un angle différent. Il s'agit du second single du prochain album de Mehdi Messehiq qui est aussi professeur d'anglais.

