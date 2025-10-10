En ce moment Feel Good Charlotte CARDIN
En ce moment

Gagnez 2 places pour le concert de Queen Omega ce samedi à la Luciole d'Alençon

Ce samedi 11 octobre 2025, La Luciole à Alençon accueillera une artiste de renommée internationale : Queen Omega & The Royal Souls, accompagnée en première partie par l’étoile montante Sika Rlion.

Publié le 10/10/2025 à 20h46, mis à jour le 10/10/2025 à 21h01
Originaire de Trinidad, Queen Omega s’est imposée comme une voix majeure du reggae féminin mondial. Ses prestations mêlent reggae roots, toasting, soul, influences caribéennes, et offrent une sensibilité à la fois musicale et engagée. 

Son approche artistique s’inscrit dans la lignée du reggae : les thèmes de la justice sociale, de l’unité, de l’amour et de la spiritualité sont au cœur de ses créations. Sur scène, son charisme et sa présence imposent le respect — elle est à la fois chanteuse, messagère et interprète.

Cette tournée « Fall Tour 2025 » la conduit à travers la France et l’Europe avec un arrêt à la Luciole d'Alençon. Ecoutez ci-dessous Queen Omega sur un titre présent sur le nouvel album du beatmaker normand Fatbabs.

Sika Rlion : une première partie prometteuse

Avant que Queen Omega n’illumine la scène, Sika Rlion prendra le relais. Jeune artiste réunionnaise, elle propose un métissage musical subtil mêlant trap, afro, RnB, teinté parfois de maloya, avec des textes en français et créole. La Luciole

C’est une opportunité de découvrir une voix montante de la scène afro-reggae, avant de plonger dans l’univers majestueux de Queen Omega.


📅 Informations pratiques
Ouverture des portes : 20h30 
Lieu : La Luciole, 171 rue de Bretagne, 61000 Alençon
Tarifs :

Abonnés : 20 € La Luciole
Prévente / tarif réduit / sur place : 22 € / 24 € / 26 € La Luciole+1
Enfants : 12 € La Luciole
Billetterie : Les places sont disponibles sur Fnac Spectacles, Leclerc Billetterie, ainsi qu’à La Luciole.

Pourquoi venir ?
La prestation de Queen Omega est souvent décrite comme un aller-retour entre émotion, puissance vocale et message.
Pour découvrir Sika Rlion, une jeune artiste pleine de promesses.
Pour participer à un concert intime, dans une salle reconnue pour sa programmation exigeante et conviviale.
Pour vibrer avec d’autres amateurs de reggae, dans une ambiance chaleureuse et rassembleuse.

Gagnez vos places avec Tendance Ouest en complétant le formulaire ci-dessous. Le tirage au sort aura lieu ce samedi à 10h ! A vous de jouer !

