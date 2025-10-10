Gagnez 2 places pour le concert de Queen Omega ce samedi à la Luciole d'Alençon

Originaire de Trinidad, Queen Omega s’est imposée comme une voix majeure du reggae féminin mondial. Ses prestations mêlent reggae roots, toasting, soul, influences caribéennes, et offrent une sensibilité à la fois musicale et engagée.

Son approche artistique s’inscrit dans la lignée du reggae : les thèmes de la justice sociale, de l’unité, de l’amour et de la spiritualité sont au cœur de ses créations. Sur scène, son charisme et sa présence imposent le respect — elle est à la fois chanteuse, messagère et interprète.

Cette tournée « Fall Tour 2025 » la conduit à travers la France et l’Europe avec un arrêt à la Luciole d'Alençon. Ecoutez ci-dessous Queen Omega sur un titre présent sur le nouvel album du beatmaker normand Fatbabs.

Sika Rlion : une première partie prometteuse



Avant que Queen Omega n’illumine la scène, Sika Rlion prendra le relais. Jeune artiste réunionnaise, elle propose un métissage musical subtil mêlant trap, afro, RnB, teinté parfois de maloya, avec des textes en français et créole. La Luciole

C’est une opportunité de découvrir une voix montante de la scène afro-reggae, avant de plonger dans l’univers majestueux de Queen Omega.



📅 Informations pratiques

Ouverture des portes : 20h30

Lieu : La Luciole, 171 rue de Bretagne, 61000 Alençon

Tarifs :

Abonnés : 20 € La Luciole

Prévente / tarif réduit / sur place : 22 € / 24 € / 26 € La Luciole+1

Enfants : 12 € La Luciole

Billetterie : Les places sont disponibles sur Fnac Spectacles, Leclerc Billetterie, ainsi qu’à La Luciole.



Pourquoi venir ?

La prestation de Queen Omega est souvent décrite comme un aller-retour entre émotion, puissance vocale et message.

Pour découvrir Sika Rlion, une jeune artiste pleine de promesses.

Pour participer à un concert intime, dans une salle reconnue pour sa programmation exigeante et conviviale.

Pour vibrer avec d’autres amateurs de reggae, dans une ambiance chaleureuse et rassembleuse.

