Rouen. Orgue d'automne : une nouvelle formule au temple Saint-Eloi

Loisir. Les amis de l'orgue de Saint-Eloi de Rouen proposent une série de concerts en duo avec un orgue de continuo, samedi 25 octobre.

Publié le 23/10/2025 à 17h00 - Par Elodie Laval
L'église Saint-Eloi et sa scène non-frontale permettent une grande proximité avec le public et favorise l'immersion.

En attendant la restauration du grand orgue, Sylvain Baudry, d'Octoplus, prête son orgue de continuo, ou orgue positif, à la paroisse protestante qui l'utilise pour les offices comme pour le programme culturel. Cet orgue conçu pour accompagner la musique baroque a incité les amis de l'orgue Saint-Eloi de Rouen à concevoir une nouvelle formule pour ce rendez-vous automnal. Ces concerts seront désormais donnés en duo. Le 25 octobre, c'est Sylvain Baudry, baryton, et Vincent Bénard à l'orgue (aussi titulaire du carillon de Rouen) qui interpréteront donc ensemble un programme de musique baroque, essentiellement religieuse, réunissant des œuvres de Praetorius, Schütz, Castello et de l'incontournable Bach avec un extrait de cantate d'une grande intensité. Formule courte, ce concert de 45 minutes alterne pièces d'orgues et pièces chantées avec l'orgue sur un répertoire principalement allemand et italien.

Pratique. Samedi 25 octobre à 18h. Temple Saint-Eloi. Participation libre. ensemble-octoplus.com.

