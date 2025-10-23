Rouen. Orgue d'automne : une nouvelle formule au temple Saint-Eloi

En attendant la restauration du grand orgue, Sylvain Baudry, d'Octoplus, prête son orgue de continuo, ou orgue positif, à la paroisse protestante qui l'utilise pour les offices comme pour le programme culturel. Cet orgue conçu pour accompagner la musique baroque a incité les amis de l'orgue Saint-Eloi de Rouen à concevoir une nouvelle formule pour ce rendez-vous automnal. Ces concerts seront désormais donnés en duo. Le 25 octobre, c'est Sylvain Baudry, baryton, et Vincent Bénard à l'orgue (aussi titulaire du carillon de Rouen) qui interpréteront donc ensemble un programme de musique baroque, essentiellement religieuse, réunissant des œuvres de Praetorius, Schütz, Castello et de l'incontournable Bach avec un extrait de cantate d'une grande intensité. Formule courte, ce concert de 45 minutes alterne pièces d'orgues et pièces chantées avec l'orgue sur un répertoire principalement allemand et italien.

Pratique. Samedi 25 octobre à 18h. Temple Saint-Eloi. Participation libre. ensemble-octoplus.com.