Rouen. Une nouvelle partition pour le Nosferatu de Murnau

Pour les 100 ans du film en 2022, le chef estonien Kaspar Mänd commande au compositeur Tõnis Kaumann une nouvelle partition pour accompagner le film de Murnau Nosferatu : "Ce film a posé les jalons du cinéma d'horreur", explique le chef. Mais la partition originale écrite par Hans Erdmann avait longtemps été perdue avant d'être exhumée. Entre-temps de nombreuses versions avaient vu le jour. "La réécriture de Kaumann change de nombreuses atmosphères. Bien sûr le film a vieilli et ses effets censés tétaniser le spectateur sont si datés qu'ils nous font rire plutôt que frémir." Kaspar Mänd collabore depuis longtemps avec ce compositeur : "J'aime ses combinaisons musicales osées, son sens de l'humour et la façon dont il joue avec la musique". Cette création originale qui n'a été jouée que trois fois avec l'orchestre de Pärnu en Estonie sous la direction de Kaspar Mänd est totalement inédite en France.

Pratique. Le 25 novembre à 20h. Chapelle Corneille à Rouen. 12 à 24€. operaderouen.fr.