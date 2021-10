Vocal. The Naghash ensemble : l'exil arménien en chansons

Construit autour de la personnalité du charismatique compositeur d'origine arménienne John Hodian, The Naghash ensemble établit des correspondances entre Orient et Occident, passé et modernité dans Songs of Exile : un concert d'exception accueilli à la chapelle Corneille de Rouen le 28 mars 2018.

Un texte historique

La culture de John Hodian est le fruit d'un métissage culturel et il est fier de ses racines arméniennes. Ayant pour patrie d'adoption les États-Unis depuis l'exil de sa grand-mère provoqué par le génocide, John Hodian explore cependant ses origines et revient aux sources de la musique arménienne qui a bercé son enfance dans Song of Exile. Cette création originale s'inspire du texte du poète religieux arménien Mkrtich Naghash qui lui-même connu l'exil politique. La découverte de cette correspondance entre ce texte ancien et son histoire familiale est une révélation pour Hodian qui décide de mettre en musique ce texte historique.

Melting-pot musical

Interprété par trois chanteuses arméniennes, le texte est magnifié par une orchestration particulièrement audacieuse mêlant tradition et modernité. On retrouve dans cet ensemble les instruments traditionnels orientaux - le Dhol, l'oud et le duduk - mais Jack Hodian ajoute à ceux-ci son instrument fétiche : le piano. Il donne ainsi une saveur toute particulière à cette complainte mélancolique et pourtant exaltante, réconciliant Orient et Occident. Riche de ses connaissances en matière de jazz et de littératures, il fait résonner dans son deuxième volume de Songs of Exile toutes ses influences et donne le jour à un album coloré, enthousiasmant et sensible.

Pratique. Mercredi 28 mars à 20 heures. Chapelle Corneille à Rouen. De 10 à 25 €. www.operaderouen.fr

A LIRE AUSSI.

Les Ethiopiens de Jano à la croisée du rock et des sons abyssiniens

Bafta : "La La Land" triomphe à Londres

La création de l'univers, ça fait quel son? Une expo à New York explore

Blues, Rock, Jazz: comment les Amérindiens ont influencé la musique américaine

Investiture de Trump: demandez le programme