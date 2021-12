Hors Normandie. Le chanteur populaire Charles Aznavour est mort à l'âge de 94 ans

L'auteur-interprête d'origine arménienne, Charles Aznavour, est décédé ce lundi 1er octobre 2018 à son domicile à l'âge de 94 ans. Sa carrière s'est étendue sur plus de 70 ans durant laquelle il est resté en haut de l'affiche. Il a interprété plus de 1200 chansons dans huit langues différentes et a reçu 18 disques d'or.

Il devait chanter à Rouen en décembre

Le chanteur français revenait d'une tournée au Japon, après avoir été contraint d'annuler des concerts cet été en raison d'une fracture du bras après une chute. Il devait se produire en concert le vendredi 7 décembre 2018 au zénith de Rouen (Seine-maritime). Il avait répété, de nombreuses fois, qu'il voulait chanter sur scène jusqu'à ses 100 ans.

