Rouen. Bachar Mar Khalifé à la Chapelle Corneille : "Une ode à la liberté"

Loisir. Le musicien franco-libanais interprète avec brio au piano un grand écart musical audacieux qui invite au voyage.

Publié le 16/10/2025 à 10h00
Rouen. Bachar Mar Khalifé à la Chapelle Corneille : "Une ode à la liberté"
Bachar Mar Khalifé vit la musique comme un formidable vecteur de liberté et comme un étendard politique pour résister à l'oppression. - Hellena Burchard

Alternant des reprises du répertoire classique ou populaire avec ses propres créations, Bachar Mar Khalifé propose un voyage musical, vendredi 17 octobre à 20h à la Chapelle Corneille à Rouen.

Comment est né l'album "Postludes" ?

"Pendant deux années, j'ai eu besoin d'arrêter les concerts. J'ai pu me reconnecter avec le piano, j'ai rouvert les partitions de mon enfance, dont les préludes de Chopin. 'Postludes' sonne comme un modeste manifeste musical : une ode à la liberté. Le Liban à nouveau sous les bombes israéliennes, l'exil, la solitude, l'insuffisance médiatique et politique, le déni, voire la complicité à un régime génocidaire qui a fait de Gaza un champ de ruines, a refait de moi et de nous autres, des étrangers. Et pourtant, je continue de chercher en chacune des personnes que je croise cette flamme intérieure que l'on ne peut voir que dans les yeux, et qui nous lie à jamais. Aussi, laisser la place à des compositeurs qui m'ont nourri m'a permis de chercher chez eux cette flamme qui était peut-être menacée dans mes propres yeux."

Quels sont les ponts que l'on peut établir entre Nirvana, Chopin et Christophe ?

"La solitude de ma mère, quand mon père était en tournée, je l'ai raccrochée aux préludes de Chopin. Une fois que nous étions couchés, elle se mettait au piano dans le salon, elle mettait la sourdine, et elle jouait le prélude n°6. Pour Nirvana, c'est le premier groupe dont j'avais acheté le CD. C'était une rencontre sensorielle dont la portée sociale et politique me dépassait à l'époque. Et Christophe, c'est une rencontre importante plus récente, nous avions enregistré un titre ensemble, Jnoun."

Quelle importance la voix prend-elle
dans vos compositions ?

"La voix, je l'ai trouvée tardivement. Je n'étais pas chanteur et ne le suis pas encore tout à fait. Je pense que la musique est au-dessus du sens. Et si les paroles d'une chanson ou d'un poème nous bouleversent, c'est avant tout parce que la musique qui est en elles nous touche par la grâce."

Pratique. Vendredi 17 octobre à 20h. Chapelle Corneille à Rouen. 5 à 23€. letincelle-rouen.fr.

