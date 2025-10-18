Caen. Feu d'appartement : deux personnes blessées, dont une grièvement, transportées à l'hôpital

Un feu d'appartement s'est déclaré au rez-de-chaussée d'un immeuble situé sur le boulevard du Général Vanier à Caen, dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 octobre vers minuit. Selon les pompiers, sur les 11 personnes présentes, neuf ont été laissées sur place. Un homme de 49 ans a été gravement blessé et brûlé. Une femme de 55 ans, plus légèrement blessée, a été intoxiquée par les fumées. Les deux victimes ont ensuite été transportées au CHU de Caen.

La préfecture et la municipalité ont été prévenues. La police nationale et municipale se sont rendues sur place.