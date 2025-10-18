En ce moment Je t'aime LINH
Caen. Feu d'appartement : deux personnes blessées, dont une grièvement, transportées à l'hôpital

Sécurité. Dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 octobre, un feu d'appartement s'est déclaré au rez-de-chaussée d'un immeuble situé à Caen. Deux personnes ont été blessées, dont l'une grièvement. Elles ont été conduites à l'hôpital.

Publié le 18/10/2025 à 15h58 - Par Justine Carrère
Les pompiers sont intervenus à Caen, dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 octobre, pour un feu d'appartement. Deux personnes ont été blessées, dont l'une grièvement. Elles ont été conduites à l'hôpital.

Un feu d'appartement s'est déclaré au rez-de-chaussée d'un immeuble situé sur le boulevard du Général Vanier à Caen, dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 octobre vers minuit. Selon les pompiers, sur les 11 personnes présentes, neuf ont été laissées sur place. Un homme de 49 ans a été gravement blessé et brûlé. Une femme de 55 ans, plus légèrement blessée, a été intoxiquée par les fumées. Les deux victimes ont ensuite été transportées au CHU de Caen.

La préfecture et la municipalité ont été prévenues. La police nationale et municipale se sont rendues sur place.

