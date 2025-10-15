En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
Millénaire de Caen. La tête de Guillaume le Conquérant, marionnette de la Parade Opératique, brûle dans un incendie

Sécurité. Hier, mardi 14 octobre, un incendie s'est déclaré aux ateliers de la Fonderie à Hérouville-Saint-Clair. Parmi les dégâts, le visage de Guillaume le Conquérant, construit pour la Parade Opératique du Millénaire de Caen, est partie en fumée.

Publié le 15/10/2025 à 09h46 - Par Lilian Fermin
La marionnette de Guillaume le Conquérant était présente devant la mairie de Caen lors de la Parade Opératique du Millénaire. - Elvire Alix

C'est une "profonde tristesse" que ressent la compagnie du Ballon Vert, derrière la création artistique de la Parade Opératique du Millénaire de Caen. Hier, mardi 14 octobre, un incendie est survenu aux ateliers de la Fonderie à Hérouville-Saint-Clair, là où la compagnie Alkime crée ses œuvres.

Des dégâts à signaler

Un employé municipal a été légèrement blessé par les flammes et des dégâts sont à signaler. Le visage de la marionnette de Guillaume le Conquérant a brûlé. "Ensemble, nous avions réveillé ce fantôme, fait de matières et de savoir-faire locaux, tissé de nos compétences partagées", regrette le Ballon Vert.

"Profondément attristés"

"C'est l'ensemble des participants, artistes et techniciens de la Parade, qui sont aujourd'hui profondément attristés. Guillaume est une marionnette qui nous relie. Elle devait, dans un avenir proche, être l'un des éléments majeurs de notre prochaine création, une œuvre appelée à circuler en région, à l'échelle nationale et internationale", poursuit la compagnie, qui ignore le travail qu'il faudra recommencer pour que "Guillaume poursuive sa route."

