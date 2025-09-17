En ce moment Atomic City U2
Caen. Revivre la Parade Opératique au travers d'une exposition événement

Loisir. C'est l'un des temps forts de cette Foire du Millénaire : une exposition retrace toute la création de la Parade Opératique, jusqu'à cette soirée magique le 9 mai.

Publié le 17/09/2025 à 15h00 - Par Lilian Fermin
Caen. Revivre la Parade Opératique au travers d'une exposition événement
C'était le 9 mai à Caen. Des géants se promenaient le long du port de plaisance à l'occasion de la Parade Opératique. Pour revivre ou découvrir ce moment festif, une exposition vous attend à la Foire.

"Les bilans donnent le vertige. C'était une nuit singulière et forte, qui a fait résonner Caen à l'échelle nationale et internationale. Là, on parlait de Caen car c'était une fête", évoque avec recul Amélie Clément, directrice artistique de la compagnie Le Ballon Ver et de la Parade Opératique qui a enchanté les rues de la cité millénaire le 9 mai. Pour que tous puissent vivre ou revivre cette soirée qui a réuni environ 150 000 personnes dans le centre-ville, une exposition événement intitulée "Dans les coulisses de la Parade Opératique du Millénaire" se tient durant toute la Foire internationale, entre le 19 et le 28 septembre.

Des détails aux géants

"Aujourd'hui on peut dévoiler tous les secrets et astuces", s'amuse Amélie Clément. Une centaine de costumes seront ainsi exposés, tandis que les géants qui ont ému les spectateurs seront de la partie. Les deux géantes seront là, tout comme Pom', fait d'osier. "On ira du détail du costume jusqu'à l'œuvre la plus grande. C'est un hommage aux hommes et aux femmes qui nous ont accompagnés, ils sont plus de 9 000", poursuit Amélie Clément. L'exposition, qui retrace deux ans et demi de travail, mais aussi le jour J, mettra en valeur les 47 métiers d'art et d'artisanat nécessaires à son bon déroulement. "C'est le moment de venir voir tous les petits détails."

Revivre les grands moments

Si Amélie Clément promet de "petites surprises", les supports seront nombreux pour nous replonger quelques mois en arrière. "De la vidéo, des photos, du son, du texte" ou encore les pièces présentes évoquées plus haut. L'exposition se veut d'ailleurs vivante, et illustre "ce qu'on peut faire avec le théâtre quand il envahit les rues d'une ville". En ce moment, il envahit le Parc des expositions.

Pratique. Exposition à voir du 19 au 28 novembre.

