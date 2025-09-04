Caen. Conçu pour la Parade Opératique, ce décor urbain est enfin dévoilé au public

La Foire internationale de Caen, qui aura pour thème le Millénaire de la ville, ouvre ses portes vendredi 19 septembre. Alors qu'un des temps forts sera l'exposition autour de la Parade Opératique, l'installation a débuté, avec notamment ces poteaux en train d'être décorés. Ce "nid de hérons" avait été conçu pour la Parade Opératique, explique Amélie Clément, directrice artistique de l'événement qui avait rassemblé 150 000 personnes en mai. Mais à cause "d'une fragilité de réverbères sur l'avenue Albert Sorel", cette scénographie imaginée par les élèves de la Métal Academy à Colombelles, n'avait pu être proposée au public.

Un espace de valorisation

"C'était extrêmement important de trouver un espace de valorisation pour les étudiants", poursuit l'artiste. Ces hérons seront ensuite végétalisés, pour offrir un espace de plus de 150m2 où flâner. A deux pas de la Prairie, ils "s'inspirent du végétal et de l'animal" et sont en quelque sorte "la dernière trace que ce qu'a pu être Caen il y a 1 000 ans", dresse Amélie Clément. Des discussions ont lieu pour offrir un futur à ce nid de hérons après la Foire.