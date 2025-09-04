En ce moment Lovesick Lullaby YUNGBLUD
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Conçu pour la Parade Opératique, ce décor urbain est enfin dévoilé au public

Loisir. Alors qu'il devait être utilisé à l'occasion de la Parade Opératique, un souci technique a empêche ce nid de hérons de s'exposer aux yeux du public. Séance de rattrapage à l'occasion de la Foire internationale de Caen.

Publié le 04/09/2025 à 15h20 - Par Lilian Fermin
Caen. Conçu pour la Parade Opératique, ce décor urbain est enfin dévoilé au public
Le nid de hérons était en cours d'installation à l'entrée du Parc des expositions avant le début de la Foire internationale de Caen, sur le thème du Millénaire de la ville.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La Foire internationale de Caen, qui aura pour thème le Millénaire de la ville, ouvre ses portes vendredi 19 septembre. Alors qu'un des temps forts sera l'exposition autour de la Parade Opératique, l'installation a débuté, avec notamment ces poteaux en train d'être décorés. Ce "nid de hérons" avait été conçu pour la Parade Opératique, explique Amélie Clément, directrice artistique de l'événement qui avait rassemblé 150 000 personnes en mai. Mais à cause "d'une fragilité de réverbères sur l'avenue Albert Sorel", cette scénographie imaginée par les élèves de la Métal Academy à Colombelles, n'avait pu être proposée au public. 

Un espace de valorisation

"C'était extrêmement important de trouver un espace de valorisation pour les étudiants", poursuit l'artiste. Ces hérons seront ensuite végétalisés, pour offrir un espace de plus de 150m2 où flâner. A deux pas de la Prairie, ils "s'inspirent du végétal et de l'animal" et sont en quelque sorte "la dernière trace que ce qu'a pu être Caen il y a 1 000 ans", dresse Amélie Clément. Des discussions ont lieu pour offrir un futur à ce nid de hérons après la Foire.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Caen. Conçu pour la Parade Opératique, ce décor urbain est enfin dévoilé au public
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple