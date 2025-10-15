Millénaire de Caen. 1 000 danseurs recherchés pour former une ronde géante au château

Encore une fois, les habitants sont invités à participer au Millénaire de Caen, mais cette fois-ci, en dansant ! La compagnie V.O. pour Olivier Viaud, s'est lancé le défi de former une ronde géante avec un millier de personnes au château le 20 décembre à 16h, veille de la clôture officielle du Millénaire.

Cette grande ronde "pour réunir petits et grands, toutes et tous, pour un grand moment de danse et de convivialité" s'inscrit dans le cadre du projet Mille danses heureuses - Mille danseurs. Nul besoin de savoir danser, vous serez encadré par des chorégraphes, professeurs de danse et danseurs professionnels. Un formulaire est à remplir en ligne afin de compléter votre inscription.