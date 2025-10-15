En ce moment Dernière danse KYO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. A Kubo, Hélène Deguen prépare des gâteaux parfumés : "La pâtisserie et le parfum sont deux mondes similaires"

Economie. Hélène Deguen est la propriétaire de cette nouvelle pâtisserie, Kubo, installée rue de la République à Rouen qui lie l'univers de la pâtisserie à celle du parfum et du Japon dont elle est originaire.

Publié le 15/10/2025 à 09h00 - Par Margaux Fresnais
Rouen. A Kubo, Hélène Deguen prépare des gâteaux parfumés : "La pâtisserie et le parfum sont deux mondes similaires"
La pâtisserie Kubo s'est installée, depuis mardi 7 octobre 2025, au 47 rue de la République à Rouen.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dans sa pâtisserie de Rouen rue de la République, ouverte depuis mardi 7 octobre, Hélène Deguen sublime ses gâteaux à travers l'univers de la parfumerie et du Japon.

Pourquoi s'intéresser à l'univers
du parfum ?

"J'ai travaillé pendant 8 ans dans l'industrie du parfum, en maison de composition. L'idée est de s'inspirer de matières premières parfumées et de pouvoir les utiliser dans les gâteaux. Il s'agit de deux mondes similaires, la pâtisserie et la parfumerie, grâce au goût et à l'odorat. Les goûts inédits qu'on retrouve davantage en parfumerie sont très intéressants à travailler comme la feuille de figue dans notre tarte."

Les pâtisseries qu'Hélène Deguen propose dans son établissement et cette fameuse tarte à la feuille de figue.Les pâtisseries qu'Hélène Deguen propose dans son établissement et cette fameuse tarte à la feuille de figue. - Margaux Fresnais

Ce sont des saveurs qui peuvent
surprendre

"Le vétiver est une racine, qui a des notes boisées et c'est un peu amer. On n'a pas l'habitude de le retrouver en parfumerie ni d'en goûter. J'utilise également énormément la bergamote. C'est bientôt la saison et on a plus coutume d'en retrouver dans le thé que dans des gâteaux par exemple. Il y a plein de manières de faire des accords très sympas."

D'où viennent vos matières premières ?

"Les figues viennent du sud de la France mais on essaye vraiment d'avoir des produits locaux, normands et de qualité comme les pommes, le beurre d'Isigny ou encore la crème."

Quel est votre gâteau phare ?

"Les clients aiment beaucoup la tarte à la pistache d'Iran et sésame noir et celle signature au shiso, citron et thé au jasmin. Le shiso est une plante aromatique légèrement épicée. L'idée est de trouver le juste milieu entre ce côté épicé, l'amertume du jasmin et l'acidité du citron."

Galerie photos
Les pâtisseries qu'Hélène Deguen propose dans son établissement et cette fameuse tarte à la feuille de figue. - Margaux Fresnais

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. A Kubo, Hélène Deguen prépare des gâteaux parfumés : "La pâtisserie et le parfum sont deux mondes similaires"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple