Rouen. "C'est une fierté !" : Marielle Olivier, dentellière, s'envole vers le Japon

Economie. Marielle Olivier, Meilleure ouvrière de France (MOF) dentelles et présidente des MOF de Normandie, va représenter la Région à l'Exposition universelle d'Osaka au Japon, du vendredi 26 au dimanche 28 septembre.

Publié le 25/09/2025 à 09h00 - Par Pierre Durand-Gratian
Rouen. "C'est une fierté !" : Marielle Olivier, dentellière, s'envole vers le Japon
Marielle Olivier représente l'excellence française.

Marielle Olivier, dentellière contemporaine établie à Rouen, Meilleure ouvrière de France (MOF) et présidente des MOF de Normandie, va représenter la Région sur le pavillon France de l'Exposition universelle d'Osaka au Japon, du vendredi 26 au dimanche 28 septembre. Elle représente l'excellence française avec une trentaine de MOF.

Comment êtes-vous arrivée
à ce métier de dentellière ?

"J'ai fait un DUT en génie civil, j'ai appris à construire des bâtiments, j'aime l'architecture, l'art… Et j'ai travaillé 30 ans dans la fonction publique d'Etat. Puis j'en suis sortie. Je ne supportais plus d'être derrière un ordinateur et je cherchais un métier qui a du sens. J'ai appris vite, j'ai commencé la guipure d'Irlande en 2007 et j'ai obtenu mon diplôme de Meilleure ouvrière de France en 2011. Donc c'était assez rapide pour moi."

Marielle Olivier se spécialise désormais dans l'art contemporain et réalise des bijoux ou des sculptures en 3D.

Quelles sont les œuvres
que vous réalisez ?

"Beaucoup pensent que la dentelle, c'est plat. Je fais de la guipure d'Irlande, de la dentelle au crochet. Elle est extrêmement florale. Je crée désormais des sculptures ou des bijoux en 3D, avec du volume. Je travaille sur commande pour des privés. J'ai aussi pu répondre à l'appel d'offres du château de Martainville pour une œuvre qui correspond à l'une des pièces du château. Je pars plus vers l'art contemporain."

Que représente votre participation
à l'exposition universelle ?

"Je n'y vais pas seule ! On est une délégation de 30 Meilleurs ouvriers de France, dans plein de domaines différents. J'espère que les Japonais vont apprécier le travail que je réalise. C'est une fierté mais aussi une pression : serons-nous à la hauteur ? En tout cas, on fait tout pour !"

Marielle Olivier se spécialise désormais dans l'art contemporain et réalise des bijoux ou des sculptures en 3D.

