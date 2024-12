Rouen. Des bûches de Noël originales ?Découvrez notre sélection

La bûche est un incontournable à la table de Noël. Pâtissière ou glacée, c'est le dessert des fêtes de fin d'année. Alors pour se démarquer, les pâtissiers n'hésitent pas à faire preuve d'inventivité au niveau du visuel et des saveurs. Cette année, découvrez notre sélection de bûches originales rouennaises.

L'Andaliman de Christophe Cressent

Parmi les adresses phares de Rouen pour Noël, il y a Ma boulangerie, créée et gérée par le Meilleur ouvrier de France Christophe Cressent, boulanger-pâtissier. Chaque année, il met à sa carte trois bûches. Cette année, L'Andaliman a retenu notre attention. Une création originale qui mêle mousse pralinée à l'ancienne et compotée de citron confit infusée aux baies de Batak originaires de Sumatra, une île indonésienne. "Ces baies ressemblent aux poivres de Sichuan, elles ne sont pas piquantes, mais citronnées", rassure le professionnel. Dans cette bûche, lui et son équipe réalisent "une gelée de chocolat noir, un biscuit cacao et un croustillant chocolat noir, comme un sablé pressé". A sa carte, on retrouve une version individuelle et des bûches à partager pour quatre, six et huit.

L'Incontournable de Maison Yvonne

Pour ceux qui ne sont pas friands des bûches pâtissières, L'Incontournable, création signature de Maison Yvonne à Rouen, est pour vous. Elle est uniquement composée de choux. Ce qui fait sa particularité, c'est son visuel et le fait de pouvoir déguster des saveurs différentes à chaque bouchée. "Elle est composée de 12 choux avec six saveurs au choix possible", indique Raphaël Martinho, directeur de Maison Yvonne à Rouen. Au niveau des goûts, on retrouve les classiques de la Maison : chocolat, caramel, pistache, spéculoos, etc. "C'est une bûche disponible au format quatre personnes", poursuit-il.

La bûche au thé matcha de Masako

Chez Masako Pâtisserie à Rouen, les bûches se démarquent par leurs saveurs. L'adresse mise sur des associations franco-japonaises. D'où sa bûche opéra thé matcha. Elle est composée "d'un biscuit Joconde, de crème au beurre au thé matcha, relevée par une goutte de Kirsch, ganache chocolat noir avec un croustillant chocolat et sésame", explique Masako Harada, créatrice de Masako Pâtisserie. Des saveurs très différentes de ce qu'on retrouve au moment des fêtes. Au niveau du visuel, le gâteau s'apparente à un opéra.

La perle de Noël de Maison Vatelier

Du côté de la Maison Vatelier de Rouen, elle remet à sa carte La perle de Noël. Une bûche dont l'originalité se traduit plus par son visuel que par ses saveurs. "Ça représente des boules de Noël", assure Benoît Vatelier, fondateur de la boulangerie-pâtisserie. "Cette idée m'est venue l'an passé lorsque nous avons fêté nos 30 ans d'installation", raconte-t-il. "Les 30 ans de mariage, ce sont les noces de perle, ça coïncidait avec notre anniversaire de mariage avec mon épouse donc j'ai créé La perle que j'ai déclinée en bûche pour Noël", poursuit le pâtissier. Cette création marie une mousse légère à la vanille de Madagascar, un caramel fondant à la fève de tonka, une feuilletine croustillante, un biscuit chocolat, et un sablé streusel. Un mélange de textures aux saveurs rondes et réconfortantes que les becs sucrés apprécieront pour sûr.

Si l'une de ces créations attire votre attention, pensez à commander en avance.