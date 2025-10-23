En ce moment Jeune et con SAEZ
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Badminton. Les championnats de France 2026 se disputeront à Caen, avec Alex Lanier et les frères Popov

Sport. La fédération française de badminton a dévoilé mercredi 22 octobre qu'elle jetait son dévolu sur la ville de Caen pour y organiser son édition 2026 des championnats de France, qui se veulent être une véritable vitrine promotionnelle de la discipline.

Publié le 23/10/2025 à 10h29 - Par Lilian Fermin
Badminton. Les championnats de France 2026 se disputeront à Caen, avec Alex Lanier et les frères Popov
Les championnats de France de badminton se dérouleront au Palais des Sports de Caen la Mer du 6 au 8 février 2026.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Exit les ballons de basket ou de handball, ce sont les volants qui vont résonner dans le Palais des Sports de Caen la Mer du 6 au 8 février. La préfecture du Calvados accueillera les championnats de France 2026 de badminton, et verra quelques stars se livrer bataille, comme le natif de Caen Alex Lanier, 7e mondial, champion de France et d'Europe en titre. Mais aussi les frères Popov, Toma Junior et Christo, tous deux membres du top 15, et champions d'Europe en double.

En faire une promotion du badminton

"Nous avons trois joueurs dans le top 15 en simple hommes. Seule la Chine peut s'en vanter", se réjouit Franck Laurent, président de la fédération française de badminton, qui licencie 10 500 joueurs en Normandie. "Depuis les Jeux olympiques, nous constatons une hausse de 15%", poursuit celui qui veut faire de ces championnats de France "de l'événementiel, pour en faire la vitrine du badminton, en faire voir le côté spectaculaire".

C'est la deuxième fois que Caen accueille cette compétition. En 2010, elle s'était déroulée au sein du Zénith, sortant pour la première fois d'un gymnase. "Avoir 5 000 personnes au Zénith, c'était quelque chose d'extraordinaire et de pas évident pour l'époque", concède Franck Laurent. En 2026, plus de 15 000 spectateurs pourraient être attendus.

Franck Laurent

Plusieurs opportunités pour y assister

La compétition se scindera en cinq sessions, comptant le simple hommes et femmes, le double hommes et femmes, et le double mixte. Le vendredi dans la journée, où beaucoup de scolaires seront invités, place aux qualifications. Le soir, ce seront les 1/8 de finale, avec quatre terrains. Trois terrains seront positionnés le samedi de 10h à 16h pour les 1/4 de finale, avant que les 1/2 finale ne prennent place sur deux terrains le soir. Enfin, vendredi 6 février, place aux cinq finales, de 12h à 17h, avec évidemment un seul terrain.

Pour le moment, des packs "trois jours" ou "deux jours" sont en vente. Les prix oscillent entre 30€ et 75€ en tarif classique, pour assister à plusieurs sessions. Les ventes à l'unité ouvriront à compter de la mi-décembre.

Avant le tennis de table ?

"C'est la première fois que nous aurons du badminton au Palais des Sports", se réjouit Aristide Olivier, le maire de Caen, qui souhaite l'ouvrir à de nombreuses disciplines. Habituée au basket, handball, et tennis, l'enceinte a accueilli aussi les championnats de France de judo. Des discussions sont en cours avec la fédération de tennis de table et avec celle de volley-ball afin d'y tenir les championnats de France dans le futur.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Badminton. Les championnats de France 2026 se disputeront à Caen, avec Alex Lanier et les frères Popov
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple