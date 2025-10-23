Badminton. Les championnats de France 2026 se disputeront à Caen, avec Alex Lanier et les frères Popov

Exit les ballons de basket ou de handball, ce sont les volants qui vont résonner dans le Palais des Sports de Caen la Mer du 6 au 8 février. La préfecture du Calvados accueillera les championnats de France 2026 de badminton, et verra quelques stars se livrer bataille, comme le natif de Caen Alex Lanier, 7e mondial, champion de France et d'Europe en titre. Mais aussi les frères Popov, Toma Junior et Christo, tous deux membres du top 15, et champions d'Europe en double.

En faire une promotion du badminton

"Nous avons trois joueurs dans le top 15 en simple hommes. Seule la Chine peut s'en vanter", se réjouit Franck Laurent, président de la fédération française de badminton, qui licencie 10 500 joueurs en Normandie. "Depuis les Jeux olympiques, nous constatons une hausse de 15%", poursuit celui qui veut faire de ces championnats de France "de l'événementiel, pour en faire la vitrine du badminton, en faire voir le côté spectaculaire".

C'est la deuxième fois que Caen accueille cette compétition. En 2010, elle s'était déroulée au sein du Zénith, sortant pour la première fois d'un gymnase. "Avoir 5 000 personnes au Zénith, c'était quelque chose d'extraordinaire et de pas évident pour l'époque", concède Franck Laurent. En 2026, plus de 15 000 spectateurs pourraient être attendus.

Plusieurs opportunités pour y assister

La compétition se scindera en cinq sessions, comptant le simple hommes et femmes, le double hommes et femmes, et le double mixte. Le vendredi dans la journée, où beaucoup de scolaires seront invités, place aux qualifications. Le soir, ce seront les 1/8 de finale, avec quatre terrains. Trois terrains seront positionnés le samedi de 10h à 16h pour les 1/4 de finale, avant que les 1/2 finale ne prennent place sur deux terrains le soir. Enfin, vendredi 6 février, place aux cinq finales, de 12h à 17h, avec évidemment un seul terrain.

Pour le moment, des packs "trois jours" ou "deux jours" sont en vente. Les prix oscillent entre 30€ et 75€ en tarif classique, pour assister à plusieurs sessions. Les ventes à l'unité ouvriront à compter de la mi-décembre.

Avant le tennis de table ?

"C'est la première fois que nous aurons du badminton au Palais des Sports", se réjouit Aristide Olivier, le maire de Caen, qui souhaite l'ouvrir à de nombreuses disciplines. Habituée au basket, handball, et tennis, l'enceinte a accueilli aussi les championnats de France de judo. Des discussions sont en cours avec la fédération de tennis de table et avec celle de volley-ball afin d'y tenir les championnats de France dans le futur.