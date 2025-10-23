Rouen. Foire Saint-Romain : "Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !"

L'arrivée de la foire annonce toujours pour les Rouennais une parenthèse festive, avec ses manèges à sensations fortes et ses délicieuses odeurs de croustillons. Un événement qui rassemble toutes les générations, et qui aura lieu cette année du 24 octobre au 23 novembre.

Des manèges au top

Longtemps en compétition avec la foire du Trône, première foire de France en termes de fréquentation, la foire Saint-Romain n'a rien à envier à sa rivale en termes de manèges car elle accueille 200 attractions : "C'est une foire d'avant-garde en Europe car on y retrouve tous les manèges les plus modernes d'un point de vue technique, les plus audacieux en termes de sensations fortes", détaille Peter Hector, forain en charge de la promotion de la Saint-Romain. Cette année, quelques nouveautés sont à découvrir comme le Ministry of sound. Mais l'atout principal de la foire c'est surtout la diversité des manèges : jeux d'adresse traditionnels, manèges classiques ou à sensations : "Il y en a pour tous les goûts et tous les âges, ce qui fait de la foire un rendez-vous familial."

Un calendrier bousculé

"La foire rassemble 300 familles de forains et c'est une des dernières foires de l'année civile, explique Peter Hector, mais cette année, à cause de la foire de Lille, toutes les foires suivantes ont été décalées." La foire Saint-Romain perd donc une semaine de vacances scolaires. Pour les forains c'est un vrai challenge, car les foires se suivent sans répit. "L'installation a commencé début octobre pour les manèges de plus grande envergure, mais certains forains nous rejoignent au dernier moment, dès la fin de la foire du Havre."

La foire ouvre dès midi pendant toute sa durée pour satisfaire les gourmands et les amateurs de manèges mais les forains et la Ville de Rouen s'associent aussi pour concevoir un programme d'animations complémentaire : "Le 24 octobre à 14h30, une parade inaugurera la foire. Nous aurons aussi un spectacle nocturne de drones inédit cette année et le dernier mercredi de la foire, les attractions seront à tarifs réduits", détaille Peter Hector. Un programme réjouissant !

Pratique. Du 24 octobre au 23 novembre, esplanade Saint-Gervais à Rouen.