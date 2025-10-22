En ce moment Love me like you do Ellie GOULDING
Juaye-Mondaye. Star du peloton et chouchou du public : la nouvelle vie de Kévin Vauquelin

Sport. Auteur d'un Tour de France réussi, le Calvadosien Kévin Vauquelin est devenu l'un des chouchous des Français.

Publié le 22/10/2025 à 19h00
Kévin Vauquelin est devenu en peu de temps l'un des meilleurs cyclistes français. De quoi le faire changer de dimension.

Le mois de juillet de Kévin Vauquelin n'a rien eu d'anodin. Meilleur tricolore et 7e du Tour de France, le cycliste de 24 ans, né à Bayeux, a surtout porté le maillot blanc du meilleur jeune dans les rues de Caen, a guidé le peloton près de sa maison familiale à Juaye-Mondaye, où une montgolfière à son effigie survolait le ciel et s'est distingué par son côté rafraîchissant à chacune de ses interventions d'après-course.

"J'ai fini par supprimer mes réseaux"

"Dans la rue, on me reconnaît tous les deux jours au minimum, mais c'est une communauté bienveillante, qui m'arrête pour me dire merci", relate le coureur qui vit aujourd'hui dans le sud de la France. "En Normandie, c'est accru !" Très sollicité tout au long de la Grande Boucle, le Normand s'est blessé dans la foulée et a décidé de couper. "Je suis allé chez mes parents, il faut savoir revenir à l'essentiel", glisse-t-il. Le 12 octobre, il était de nouveau à la maison, pour la Gentleman Kévin Vauquelin, l'occasion de rencontrer entre 300 et 400 fans. "Un beau moment de partage avec les enfants notamment." Entretemps, le Bajocasse a profité de sa convalescence pour s'essayer au commentaire de course. "C'est une belle expérience, ça me permet de voir comment ça se passe. Le téléspectateur peut aussi découvrir la personne derrière le sportif."

La nouvelle star du peloton admet volontiers que "le vélo est une niche qui a du mal à accepter les médias". Mais Kévin Vauquelin a appris au fil du temps "à mieux gérer, à filtrer les demandes". Après sa victoire d'étape sur le Tour 2024, le futur membre de l'équipe Ineos Grenadiers avoue avoir "subi une vague", qui l'a suivi tout au long de l'année. "A un moment, c'était trop, j'ai fini par supprimer mes réseaux", se remémore-t-il. Mais c'est de l'histoire ancienne : Kévin Vauquelin sait désormais jongler entre les interviews et les dossards.

