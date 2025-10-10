Cyclisme. Le Bayeusain Kévin Vauquelin officialise son arrivée chez Ineos Grenadiers

Il ne manquait que l'officialisation, et elle est tombée ce vendredi 10 octobre. Kévin Vauquelin a signé chez Ineos Grenadiers pour les trois prochaines saisons. Le choix du Bayeusain est déjà pris depuis le 20 avril, comme le révèle L'Equipe, mais il ne souhaitait pas l'officialiser par respect pour son équipe Arkéa-B&B Hôtels, en passe de disparaître à la fin de l'année.

Une 7e place au Tour de France

Révélation française de l'été avec notamment une septième place au classement général du Tour de France, le Normand de 24 ans veut prendre une nouvelle dimension au sein de la formation britannique. "J'ai vraiment signé pour la performance. J'ai envie de me découvrir à 100%", confie-t-il à nos confrères du quotidien sportif.