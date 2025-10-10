En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
Envie d'afficher votre publicité ?

Cyclisme. Le Bayeusain Kévin Vauquelin officialise son arrivée chez Ineos Grenadiers

Sport. Révélation française du Tour de France 2025, le Bayeusain Kévin Vauquelin s'est officiellement engagé avec Ineos Grenadiers. Il a signé pour les trois prochaines saisons dans la formation britannique.

Publié le 10/10/2025 à 11h49 - Par Simon Lebaron
Cyclisme. Le Bayeusain Kévin Vauquelin officialise son arrivée chez Ineos Grenadiers
Kévin Vauquelin a signé chez Ineos Grenadiers pour trois saisons. - Florian Rochereuil

Il ne manquait que l'officialisation, et elle est tombée ce vendredi 10 octobre. Kévin Vauquelin a signé chez Ineos Grenadiers pour les trois prochaines saisons. Le choix du Bayeusain est déjà pris depuis le 20 avril, comme le révèle L'Equipe, mais il ne souhaitait pas l'officialiser par respect pour son équipe Arkéa-B&B Hôtels, en passe de disparaître à la fin de l'année.

Une 7e place au Tour de France

Révélation française de l'été avec notamment une septième place au classement général du Tour de France, le Normand de 24 ans veut prendre une nouvelle dimension au sein de la formation britannique. "J'ai vraiment signé pour la performance. J'ai envie de me découvrir à 100%", confie-t-il à nos confrères du quotidien sportif.

Envie d'afficher votre publicité ?

Cyclisme. Le Bayeusain Kévin Vauquelin officialise son arrivée chez Ineos Grenadiers
