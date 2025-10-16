L'invité du mercredi. Kévin Vauquelin veut "continuer cette romance avec le Tour de France"

Son mois de juillet l'a fait devenir le chouchou des Français, alors qu'il rivalisait avec les meilleurs du peloton sur les routes du Tour de France. Le Bajocasse Kévin Vauquelin était de passage dans le Calvados, et a fait un détour par les studios de Tendance Ouest mercredi 15 octobre. Le cycliste s'est livré sur cette Grande Boucle qu'il a terminée à la 7e position, et cette popularité grandissante, d'autant plus dans le Bessin.

Après avoir récemment annoncé sa signature au sein de l'équipe Ineos Grenadiers, le Normand de 24 ans a confié son envie de "sortir de sa zone de confort" en tentant l'expérience à l'étranger. Retrouvez l'entretien en intégralité juste ici.