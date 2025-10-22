En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Eure. Nouvelles tendances, conseils… Le salon de l'Habitat Maison & Déco est de retour ce week-end

Loisir. Le salon de l'Habitat Maison & Déco de Buchy est de retour samedi 25 et dimanche 26 octobre. Pour cette troisième édition, vous obtiendrez des conseils sur la décoration, la construction et découvrirez les nouvelles tendances.

Publié le 22/10/2025 à 11h18 - Par Justine Carrère
Eure. Nouvelles tendances, conseils… Le salon de l'Habitat Maison & Déco est de retour ce week-end
Le salon Habitat & Déco est de retour à Buchy pour sa troisième édition du samedi 25 au dimanche 26 octobre. Un lieu opportun pour la décoration, l'aménagement ou pour vos futurs travaux de construction.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le salon de l'Habitat Maison & Déco dans l'Eure revient du samedi 25 au dimanche 26 octobre à la salle de la Halle en scène route de Forges-les-Eaux de Buchy. Un événement auquel Tendance Ouest s'associe en tant que partenaire. De 10h à 18h, les visiteurs pourront rencontrer des professionnels et obtenir des conseils sur la construction, la décoration, etc.

• A lire aussi. Seine-Maritime. Premier salon de l'habitat aux Grandes-Ventes : "Les visiteurs ont tout à portée de main pour réaliser leur projet"

Plusieurs thèmes à l'honneur

Dans ce salon, plusieurs thèmes seront à l'honneur cette année comme "la construction, la rénovation mais aussi l'aménagement intérieur et extérieur", énumère Isabelle Lefebvre, directrice de Phoenix Organisations qui est en charge de ce rendez-vous.

Pour cette troisième édition, l'événement accueillera aussi l'artisanat et la décoration, aux côtés de l'habitat. Ouvert à tous, ce salon est notamment le bienvenu si "vous êtes propriétaire ou locataire d'un logement ou si vous souhaitez changer de décoration", assure la professionnelle. Vous pourrez connaître les nouvelles tendances habitat sur place, échanger avec des entreprises spécialisées dans la région normande ou obtenir des devis.

A vos agendas !

Pratique. Salon de l'Habitat Maison & Déco, Halle en scène, route de Forges-les-Eaux à Buchy. De 10h à 18h samedi 25 et dimanche 26 octobre, entrée gratuite.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Eure. Nouvelles tendances, conseils… Le salon de l'Habitat Maison & Déco est de retour ce week-end
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple