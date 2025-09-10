Seine-Maritime. Premier salon de l'habitat aux Grandes-Ventes : "Les visiteurs ont tout à portée de main pour réaliser leur projet"

C'est une première pour le village des Grandes-Ventes. Samedi 13 et dimanche 14 septembre, la commune du pays de Bray accueille, salle des Hôtelets, un salon de l'habitat, maison et déco. Isabelle Lefebvre, directrice de la société Phoenix Organisation, déjà à l'initiative du salon de l'habitat de Buchy, explique : "Des exposants m'avaient fait la demande d'organiser un salon dans ce secteur. J'avais déjà essayé il y a deux ans mais je n'étais pas assez connue dans le monde de l'habitat. Cette année, j'étais en contact avec le maire, Nicolas Bertrand. J'ai décidé de foncer, et il m'a fait confiance."

Une vingtaine d'exposants

Plus de 20 exposants, venus de toute la Seine-Maritime, sont donc attendus dans la commune, spécialisés dans "tout ce qui concerne la rénovation des maisons, la menuiserie, l'habitat. Ces professionnels sont là pour guider les gens dans leurs travaux". Des représentants de la Communauté de communes et du Département seront également au rendez-vous pour aiguiller les visiteurs sur les aides auxquelles ils peuvent avoir droit dans leur projet. Car le public friand de ces salons est un public averti : "On vient ici quand on a un projet. Ici, les visiteurs ont tout à portée de main. Ils peuvent voir les matériaux, se faire présenter des devis..." A la clé, ils peuvent repartir avec la promesse de concrétiser leur rêve.

Pratique. Samedi 13 et dimanche 14 septembre, salle des Hôtelets aux Grandes-Ventes. Entrée gratuite, restauration sur place. Informations à retrouver ici.