Seine-Maritime. Nouvelles tendances, conseils… Le salon de l'Habitat Maison & Déco est de retour ce week-end

Le salon de l'Habitat Maison & Déco en Seine-Maritime revient du samedi 25 au dimanche 26 octobre à la salle de la Halle en scène route de Forges-les-Eaux de Buchy. Un événement auquel Tendance Ouest s'associe en tant que partenaire. De 10h à 18h, les visiteurs pourront rencontrer des professionnels et obtenir des conseils sur la construction, la décoration, etc.

Plusieurs thèmes à l'honneur

Dans ce salon, plusieurs thèmes seront à l'honneur cette année comme "la construction, la rénovation mais aussi l'aménagement intérieur et extérieur", énumère Isabelle Lefebvre, directrice de Phoenix Organisations qui est en charge de ce rendez-vous.

Pour cette troisième édition, l'événement accueillera aussi l'artisanat et la décoration, aux côtés de l'habitat. Ouvert à tous, ce salon est notamment le bienvenu si "vous êtes propriétaire ou locataire d'un logement ou si vous souhaitez changer de décoration", assure la professionnelle. Vous pourrez connaître les nouvelles tendances habitat sur place, échanger avec des entreprises spécialisées dans la région normande ou obtenir des devis.

A vos agendas !

Pratique. Salon de l'Habitat Maison & Déco, Halle en scène, route de Forges-les-Eaux à Buchy. De 10h à 18h samedi 25 et dimanche 26 octobre, entrée gratuite.