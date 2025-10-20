En ce moment Be Mine Kamrad
Eure. Il poignarde ses deux chiens avant de tenter de se suicider

Sécurité. Un procès pour maltraitance animale se tient mardi 21 octobre devant le tribunal judiciaire d'Evreux. En mars dernier, un homme a tenté de se suicider en incendiant sa maison à Bosroumois, dans l'Eure. Auparavant, il avait poignardé ses deux chiens à la gorge.

Publié le 20/10/2025 à 10h31 - Par Gilles Anthoine
Avant de tenter de se suicider, un homme a poignardé ses deux chiens. Il est jugé au tribunal d'Evreux. - Association Hélios

Mardi 21 octobre, le tribunal judiciaire d'Evreux juge un homme de 59 ans pour maltraitance animale.

Les faits remontent au 18 mars dernier, sur la commune de Bosroumois, près d'Elbeuf dans l'Eure. Le prévenu, en détresse psychologique, a tenté de mettre fin à ses jours en incendiant son domicile. Il avait auparavant poignardé à la gorge ses deux chiens, Nouki (8 ans) et Tyrex (4 ans), pour "ne pas les laisser seul", a-t-il expliqué aux enquêteurs. Les deux animaux ont été retrouvés grièvement blessés mais vivants, devant la maison en flamme. Les chiens ont pu être sauvés. Ils ont été confiés à une association de protection animale.

Dans cette affaire, l'association Stéphane Lamart s'est portée partie civile. Elle sera représentée à l'audience par Maître Patrice Grillon.

