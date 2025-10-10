En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
Rouen. Un chien mortellement agressé par un autre chien en plein centre-ville

Sécurité. Un petit chien, Cavalier King Charles, s'est fait attaquer par un autre chien, style staff, dans les rues de Rouen, jeudi 9 octobre. L'animal est mort aux urgences vétérinaires, les poumons perforés.

Publié le 10/10/2025 à 11h59 - Par Gilles Anthoine
Un Cavalier King Charles s'est mortellement fait attaquer par un autre chien, en plein centre-ville de Rouen. - Unsplash

Une attaque de chien mortelle. Jeudi 9 octobre vers 15h, la police est intervenue non loin du palais de justice à Rouen. Une femme de 59 ans, très choquée, n'a rien pu faire pour aider son chien, un Cavalier King Charles. Elle explique qu'elle venait de sortir d'un magasin avec son animal tenu en laisse quand un autre chien l'a attaqué. Il s'agit d'un chien style staff qui n'était pas tenu en laisse et sans muselière. D'après les témoins, le propriétaire n'aurait pas tenté de retenir son animal.

Les poumons perforés

Avec l'aide de la police, le fils de la propriétaire du chien attaqué s'est rendu aux urgences vétérinaires, place Cauchoise. Le petit animal n'a pas survécu à ses blessures. Il a eu les poumons perforés. Le propriétaire du chien agresseur n'a pas pu être interpellé. La police a ouvert une enquête.

