La Caennaise de la semaine. Ninie, tatoueuse : "J'ai déjà eu l'occasion de tatouer une femme de 89 ans"

Ninie est tatoueuse depuis plus de 25 ans. Caennaise du centre-ville depuis sa naissance, elle nous offre sa vision de la ville.

Comment êtes-vous devenue tatoueuse ?

"Je suis entrée dans le milieu en commençant par le piercing, en 2001. J'ai exercé jusqu'en 2013, puis je suis partie en Nouvelle-Calédonie avec mon mari. C'est là-bas, entre 2013 et 2020, que j'ai découvert le handpoke, une technique de tatouage entièrement réalisée à la main, point par point."

Est-ce que les Caennais

se tatouent beaucoup ?

"Oui, énormément, ça a beaucoup évolué ! Quand on a commencé, on n'était que trois tatoueurs à Caen. Aujourd'hui, il y en a bien plus, et avec des profils très variés. Ma clientèle est majoritairement féminine, mais je tatoue aussi bien des jeunes que des quadragénaires. J'ai même eu une cliente de 89 ans. Ce n'est pas tous les jours, mais ça arrive !"

Quels sont vos endroits préférés à Caen ?

"Je reste beaucoup en centre-ville. J'aime aller dans des lieux calmes pour dessiner, préparer mes projets de tatouage, mettre mes écouteurs et écouter de la musique sans être dérangée. J'aime beaucoup le BoumBap, leur chocolat chaud est vraiment excellent, et aussi Kumo, où les pâtisseries sont délicieuses."

Qu'est-ce que vous retenez

de l'histoire caennaise ?

"J'ai grandi avec les récits de mes grands-parents qui ont vécu le Débarquement. Enfant, je jouais sur les plages du Débarquement, et j'ai connu le 50e anniversaire au collège, dans les années 1990, donc ça me touche forcément."