Seine-Maritime. Pêche à pied : 29 personnes contrôlées, toutes en infraction, et 176kg de moules saisis

Sécurité. La pêche à pied est un loisir réglementé et encadré. Lors des dernières grandes marées, les autorités ont mené une opération de contrôle au Tréport. Sur les 29 pêcheurs à pied contrôlés, tous étaient en infraction.

Publié le 22/10/2025 à 09h33 - Par Gilles Anthoine
Seine-Maritime. Pêche à pied : 29 personnes contrôlées, toutes en infraction, et 176kg de moules saisis
Lors des dernières grandes marées, 29 pêcheurs à pied ont été contrôlés au Tréport. Ils étaient tous en infraction.

C'est un loisir très pratiqué le long des côtes seinomarines mais la pêche à pied répond à une réglementation. Elle est encadrée et certaines zones sont interdites de pêche (dans les ports, 300 mètres autour de l'entrée des ports et 300 mètres autour de l'embouchure des fleuves). Le produit de la pêche est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être vendu.

29 pêcheurs contrôlés, tous en infraction

Afin de garantir le respect de cette réglementation, les agents de l'Office français de la biodiversité et de l'unité littorale des affaires maritimes mènent régulièrement des contrôles et sensibilisent les pêcheurs.

Le 10 octobre dernier, 6 agents de l'Unité littorale des affaires maritimes 76 et du service départemental de Seine-Maritime de l'OFB ont réalisé un contrôle de pêche à pied lors des grandes marées, dans la commune du Tréport.

Les 29 pêcheurs à pied présents sur le site ont été contrôlés. Tous étaient en infraction, malgré des panneaux d'information à l'entrée de la zone. 176kg de moules ont été saisis et rejetés dans le milieu naturel. Indépendamment du nombre important de personnes ne respectant pas la zone interdite, un tiers des contrevenants ne respectaient pas non plus les quotas usuellement admis dans les zones autorisées.

Seine-Maritime. Pêche à pied : 29 personnes contrôlées, toutes en infraction, et 176kg de moules saisis
