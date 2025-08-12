Le Havre. J'ai testé pour vous la pêche à pied : à la rencontre des animaux de l'estran

Le temps est calme et frais dans la matinée. Le rendez-vous est donné au Bout du Monde, à Sainte-Adresse (près du Havre), pour une sortie organisée par le Muséum d'histoire naturelle. Même temporairement fermé, l'établissement havrais continue de proposer des escapades sur l'estran. Sur place, une quinzaine de participants et trois accompagnateurs : Florence Guilbert Bréard, agente d'accueil et de médiation culturelle au Muséum, Julie Bigot, du service environnement de la Ville du Havre, et Mathis Lemire, animateur au Muséum.

La pêche à pied, c'est "avant tout une observation"

A marée basse, entre rochers et mares, la vie marine se révèle. "Sur des petites mares, des animaux se retrouvent captifs. On soulève les rochers pour voir comment ils se déplacent et se cachent. On observe aussi les algues et les coquillages", explique Julie Bigot. Les prélèvements sont temporaires : "On les relâche à la fin de l'activité." Armés de petits seaux remplis d'eau et d'épuisettes, les participants capturent crevettes, gobies, blennies, crabes verts, crabes japonais, crabes porcelaines ou coquillages, qu'ils observent à la loupe. "On va essayer de capturer un maximum d'espèces pour observer la biodiversité, comprendre leur milieu et les services qu'elles nous rendent", ajoute Mathis Lemire. Si certaines prises sont faciles, d'autres demandent plus de dextérité : "Les sépioles, petites sèches, s'enfuient très vite", sourit l'animateur. "C'est une pêche, mais avant tout une observation", résume Julie Bigot.

Place à la découverte…

Avant de se lancer, les accompagnateurs rappellent les règles à suivre. "Ce qu'on demande, c'est un respect de la nature : c'est du vivant, des animaux, on les traite comme soi", insiste Mathis Lemire. Il faut aussi "faire attention pour ne pas les blesser". Et de ne surtout pas mélanger les prédateurs avec les proies dans le même seau, éviter de mélanger les crabes et les crevettes par exemple. Des consignes que les participants appliquent avec enthousiasme. Madeleine Lecordier, sourire aux lèvres, énumère ses trouvailles : "On a attrapé des petits crabes, des crevettes, un crabe porcelaine et un crabe sanguin. C'est un peu rapide, mais on s'en sort, heureusement qu'on a l'aide des organisateurs". Margot, 8 ans, n'a qu'un regret : "J'aimerais attraper plus de poissons, ils sont trop rapides à chaque fois !"

Tout au long de la sortie sur l'estran, les participants ont multiplié les trouvailles, découvrant une grande diversité d'espèces. - Maëlys Blondel

Une sortie sur le ton de la nostalgie

Pour Aurélie Pimont, la sortie a un goût de nostalgie : "Quand on était jeunes, on faisait souvent de la pêche à pied avec de grandes épuisettes. On y allait dès que la marée était basse, chercher des bouquets. Je voulais faire connaître ça à mes filles, et je découvre moi-même des espèces que je ne connaissais pas." Venue d'Arizona, une touriste s'émerveille : "On a vu beaucoup de choses gluantes, quelques crevettes et des coquillages vides… C'est un peu une chasse au trésor… Moi j'ai grandi en Arizona, il n'y a pas beaucoup d'eau pour chercher les animaux", explique-t-elle en rigolant.

Sensibiliser dès le plus jeune âge

Pour Mathis Lemire, la mission va bien au-delà de la simple pêche : "C'est un travail de sensibilisation très important. Ce qui me paraissait évident ne l'est pas pour tout le monde. Plus tôt on est sensibilisé au monde qui nous entoure, plus vite on s'y intéresse. Il insiste : "Le travail de médiation est crucial : c'est à cet âge-là qu'on se construit une culture scientifique, difficile à rattraper ensuite." Julie Bigot le constate : "Quel que soit l'âge, les gens sont curieux. Ils découvrent qu'à l'endroit où ils passent quotidiennement, il y a toute une vie qu'ils n'avaient jamais vue."

En fin d'activité, toutes les espèces capturées sont observées puis relâchées à l'endroit exact où elles avaient été trouvées. - Maëlys Blondel

Pratique. La prochaine sortie est prévue mercredi 13 août à 9h. Rendez-vous au parking du bout du monde. Pensez à réserver à l'avance sur museum-lehavre.fr.