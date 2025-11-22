En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
Automne. J'ai aidé à ramasser les 800 tonnes de feuilles mortes de Caen

Environnement. Ils passent dans les rues de Caen pour ramasser les feuilles mortes, en période automnale. Je vous emmène à leur rencontre.

Publié le 22/11/2025 à 13h00 - Par Léo Besselievre
Automne. J'ai aidé à ramasser les 800 tonnes de feuilles mortes de Caen
Chaque année, 8 000 tonnes de feuilles mortes sont ramassées à Caen.

Jeudi 13 novembre, quartier de Venoix à Caen, il est 9h. Une équipe de cinq personnes m'accueille et me montre les spécificités de leur métier, qui contribue à la propreté de la ville. Automne oblige, ils sont missionnés à ramasser les feuilles mortes, du 15 octobre au 15 décembre.

Aimer travailler dehors

Après avoir démarré une balayeuse et un souffleur, les agents s'attellent à enlever le plus de feuilles mortes possible autour de la rue du Saint-Graal. Présentes sur les trottoirs mais aussi sous les voitures, elles sont soufflées en direction de la chaussée, facilitant le travail de la machine. Avec une capacité de 2,5m2, celle-ci aspire les feuilles, avec ses balais rotatifs avant et sa buse. Pour découvrir l'envers du décor, David Porto m'accueille à l'intérieur, dans un espace restreint. Je suis même surpris de trouver un siège passager pour m'asseoir. L'agent de propreté roule à l'anglaise, avec un volant à droite, pour être précis et proche du trottoir. Quand je lui demande ce qu'il aime dans ce métier, il me répond tout simplement : "Travailler dehors", même s'il note la satisfaction du travail bien fait, quand la rue est propre. Dans le même temps, les feuilles présentes sur l'herbe sont regroupées pour faciliter le travail de l'équipe spécialisée dans les espaces verts. Cédric Vallée, responsable du pôle propreté, trouve que c'est la moindre des choses : "On travaille en bonne intelligence avec les autres services de la Ville, même si nous sommes plus spécialisés sur le minéral (à savoir la voirie)."

800 tonnes par an

Egalement présent sur les lieux, le chef du service propreté de la Ville de Caen me donne le tournis : "Chaque année, c'est près de 800 tonnes de feuilles qui sont collectées", explique Florian Pêche. Elles sont ensuite compostées et mises à disposition des agriculteurs. Cependant, ce poids peut varier : "Des feuilles trempées sont évidemment plus lourdes que des sèches, donc tout dépend de la saison qu'on a" ajoute-t-il. Il y a tellement de feuilles à ramasser que les agents sont même obligés de repasser "trois ou quatre fois en deux mois" dans une même rue, comme le souligne Cédric Vallée.

Le service propreté s'attelle avant tout à sécuriser et à nettoyer les lieux recevant du public, et surtout les zones scolaires. Les feuilles peuvent malheureusement provoquer des chutes. Au total, 115 personnes sont engagées au sein du service, et une centaine d'entre elles sont engagées sur le terrain, pour garder une voirie propre au sein de la ville de Caen.

Automne. J'ai aidé à ramasser les 800 tonnes de feuilles mortes de Caen
