Saint-Sauveur-Villages. Fidélité et rock énergique pour les Saints Sauveurs du Rock

Voilà 17 ans que ça dure !

Le festival des Saints Sauveurs du Rock à Saint-Sauveur-Villages revient samedi 25 octobre avec 4 groupes programmés pour du rock toujours énergique. Avec Cartoon Machine, Madam, Ko Ko Mo et Météor pour la scène départementale, un groupe de Valognes.

Une longévité pour ce festival à la campagne en automne dû à plusieurs facteurs, et notamment la fidélité du public. Julien Lavolo, président de l'association des Saints Sauveurs du Rock depuis 2009 :

Une soirée rock samedi 25 octobre pour les grands, et les petits ont aussi leur place, avec les Kids du Rock l'après-midi, 11e édition, avec Kikobert et Les pirates attaquent pour une belle aventure musicale dans une ambiance rock également.

Pour les petits c'est à partir de 13h30 pour les grands rendez-vous à partir de 19h.

