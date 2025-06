Manche. Pas de Patrick Fiori ni de Vitaa : le Revival Music Festival 2025 est annulé

Le Revival Music Festival, qui devait se dérouler du 18 au 20 juillet à Hauteville-sur-Mer, est annulé. Les organisateurs font face à un taux de prévente trop faible. Ils ne veulent prendre aucun risque de ne pas pouvoir honorer les engagements financiers pris auprès des artistes, intermittents du spectacle et autres intervenants.

"Nous serons heureux de l'accueillir en 2026"

Le maire de la station balnéaire, Jean-René Binet se dit déçu et fait savoir aux organisateurs "que nous serons heureux de l'accueillir en 2026. Nous lui maintiendrons le soutien que nous lui avons toujours apporté, depuis la première édition, et que le conseil municipal avait renouvelé cette année encore : mise à disposition gratuite des infrastructures (terrain de football, vestiaires, bâtiment et terrain annexe), prise en charge de l'eau et de l'électricité, aide matérielle apportée par les agents municipaux".

La troisième édition du Revival Music Festival avait programmé Patrick Fiori, Vitaa, Lio, ou Danny Brillant.

Les modalités de remboursement sont à retrouver sur le site du festival.