Rouen. Le 116, un projet immobilier ambitieux amendé par la mairie

Le démarrage des travaux a été pénible mais le projet est bel et bien lancé. Le 116, à Rouen, doit sortir de terre à partir de fin 2026 en lieu et place de l'ancien site Peugeot sur l'avenue du Mont Riboudet, démoli en 2024. En tout, 250 logements y sont prévus dans le cadre de ce projet immobilier "qui répond à une mixité fonctionnelle" selon le dirigeant du groupe Citizen Camille Zolli, venu présenter sur site l'avancée des travaux : "On aura à la fois des services, du commerce, une école (de commerce), du logement traditionnel, étudiant, sénior, et du logement intermédiaire porté par un bailleur." Le groupe est parvenu à commercialiser 75% des logements. En plus des retards sur les travaux en raison de la présence d'amiante, le projet imaginé et validé par la collectivité en 2019 sous la mandature d'Yvon Robert, l'ancien maire de Rouen, a été freiné par la nouvelle équipe municipale soucieuse des enjeux climatiques. "Il ne s'agissait pas d'une confrontation avec le groupe Citizen mais plutôt la confrontation entre le monde d'avant et celui d'après, reconnaît Fatima El Khili, adjointe au maire en charge notamment de l'urbanisme. Notre idée était de coconstruire ensemble la ville." Le projet a dû faire l'objet de nouvelles enquêtes publiques afin de bien répondre aux enjeux de risques d'inondations notamment, risque surveillé dans ce quartier exposé à la montée des eaux ou encore la restauration d'une canalisation d'assainissement des eaux usées.

Lancé en 2017, le groupe Citizen s'est imposé rapidement à Rouen avec des projets emblématiques comme les deux bâtiments du 105 ou la reconversion de l'ancien site de la CAF rue des Forgettes ou de l'ancien Centre de formation des apprentis Saint-Paul. Dans le prolongement de la transformation des quartiers ouest de Rouen, le groupe Citizen a racheté le site du concessionnaire Volkswagen dont le projet immobilier doit démarrer avant la fin de l'année.